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2 часа назад

Певица Kelis обвинила Бейонсе в «краже» ее песни

Lenta.ru

Американская исполнительница Келис Роджерс, известная под псевдонимом Kelis, обвинила певицу Бейонсе в плагиате. Об этом сообщает Independent.

Певица Kelis обвинила Бейонсе в «краже» ее песни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певица заявила о том, что Бейонсе проявила «неуважение» и «украла» ее песню Get Along With You (2000). По словам Kelis, поп-звезда использовала семпл из ее композиции в своем треке Energy из нового альбома Renaissance без ее согласия. Новая песня Beyonce была записана в сотрудничестве с рэпером Фаррелом Уильямсом, с которым в свое время работала и Роджерс.

Kelis также написала, что у некоторых людей в шоубизнесе нет «ни души, ни честности».

Уточняется, что песня Get Along With You была написана рэпером Фаррелом Уильямсом и композитором Чадом Хьюго. Они официально являются авторами композиции. Kelis не имеет на нее прав.

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