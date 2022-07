Певица Kelis обвинила Бейонсе в «краже» ее песни

Певица заявила о том, что Бейонсе проявила «неуважение» и «украла» ее песню Get Along With You (2000). По словам Kelis, поп-звезда использовала семпл из ее композиции в своем треке Energy из нового альбома Renaissance без ее согласия. Новая песня Beyonce была записана в сотрудничестве с рэпером Фаррелом Уильямсом, с которым в свое время работала и Роджерс.