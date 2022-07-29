Военнослужащий симулировал слепоту ради 59 миллионов

Бывший военнослужащий симулировал слепоту, обманул Департамент по делам ветеранов на крупную сумму и сел в тюрьму. Об этом сообщает Military Times.

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С 1987 по 2017 годы 58-летний Джон Пол Кук из американского города Маршалл, штат Северная Каролина, получил почти миллион долларов (59,3 миллиона рублей) в качестве выплат по инвалидности, прикидываясь слепым из-за якобы полученного во время службы повреждения.

Согласно материалам дела, Кук записался в армию в ноябре 1985 года. На следующий год он получил травму и заявил, что из-за этого усугубилось заболевание глаза, которым он страдал ранее. После медицинского освидетельствования в 1987 году Кука комиссовали, после чего он получал от Департамента по делам ветеранов пособие по инвалидности. За последние 30 лет размер получаемой им компенсации увеличился. К 2005 году его ошибочно признали полностью слепым, и мужчина начал получать максимальные выплаты. Он также получал дополнительные денежные субсидии на ремонт дома.

Несмотря на заявления о том, что он якобы инвалид по зрению, Кук неоднократно проходил медосмотр у окулиста, чтобы получать водительские права, купил и поставил на учет более 30 автомобилей и возглавлял отряд бойскаутов на мероприятиях, которые требовали хорошего зрения.

Судья Федерального окружного суда Макс О’Когберн приговорил Кука к 10 месяцам тюрьмы, пять из которых он провел под домашним арестом. Кроме того, американцу назначили три года условного заключения и обязали выплатить Департаменту по делам ветеранов более 930 тысяч долларов (55,2 миллиона рублей).