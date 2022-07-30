Что произойдет в мире: предсказание индийского пророка

Индийский пророк Абигья Ананд, ставший известным после того, как предсказал эпидемию коронавируса, снова шокировал весь мир своим пророчеством. Новый Нострадамус оставил предсказание на 2022 год и пообещал в ближайшие годы катаклизмы.

28 апреля Сатурн перешел в знак Водолея, что стало самым значимым событием за 2022 год, по словам Абигьи. Юный пророк трактовал это следующим образом: геополитика и экономика всего мира рухнут, после чего изменятся до неузнаваемости. Мир ждет глубокий кризис, и затем все его устройство примет более совершенную форму. Процесс трансформации мира займет около двух с половиной лет, говорит пророк.