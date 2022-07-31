Какую тайну Сталина знал, расстрелянный советский маршал

Александр Ильич Егоров происходил из семьи состоятельного мещанина и в Первую мировую войну дослужился до полковника, что не помешало ему стать один из пяти первых маршалов Советского союза. Военачальник сражался против белогвардейцев под Самарой и Царицыным, воевал против поляков, а после Гражданской войны возглавлял различные военные округа и штаб РККА, а в феврале 1939 Егорова казнили.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Сталин и Егоров

Видео дня

Александр Николаевич и Сталин почти всю гражданскую войну прошли вместе. Егоров в должности командующего Южным фронтом остановил наступление измотанной боями и малочисленной армии Деникина, а членом Реввоенсовета при полководце был будущий вождь народов. В 1929 году Егоров издал книгу, где достоверно описывал войну с польскими интервентами, но поражение Красной армии списывал на растянутость войск, отставшие обозы, плохую погоду.

Ряд исследователей уверены, что причину следует искать в игнорировании командующим фронтом Егоровым и членом РВС фронта Сталиным августовской директивы 1920 года. В ней приказывалось объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. Таким образом, в случае победы вся слава досталась бы «Красному Наполеону». Сталин не хотел быть на вторых ролях и уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск. Время на объедение было упущено, и поляки перехватили инициативу.

Благодарность Сталина

Иосиф Виссарионович не забыл помощи и на ХI съезде поддержит своего соратника. При принятии Егорова в ВЦИК он подвергся в нападках, о том, что царский полковник чужд трудящемуся народу, на что Сталин скажет: «Егоров — плохой коммунист, но хороший командующий, и как хорошего командующего его надо избрать».

В начале 30-х Егоров написал книгу «Разгром Деникина», в которой принижал свои заслуги и посвящал лавры военного успеха военному гению Иосифа Виссарионовича. Этот труд лег в основу будущего культа вождя, а Егоров в 1937 стал первым начальником Генштаба РККА. В этом же году он получается маршальское звание.

Опала

Несмотря на дружбу с вождем, маршал оказывается в опале. В январе 1938 года Иосиф Виссарионович выступая перед офицерами сказал: «Егоров — выходец из офицерской семьи, в прошлом полковник… тем не менее, за его заслуги в гражданской войне мы это звание присвоили, чего же ему обижаться, чем он не популярен, чем его не выдвигает страна? ... Если вы пойдете в противоречие с политикой партии и правительства, если вы эту политику не признаете — народ вас сметет, выгонит и не задумается над тем, что маршалы вы или нет, хорошие ли вы командиры или плохие».

Через месяц Николая Александровича, пониженного до должности начальника Закавказского фронта вызвали из Тбилиси в Москву, а в феврале арестовали жену маршала. Егоров пишет письма Ворошилову с просьбой затупиться за него, при этом о супруге он сказал, что ее предательство неоспоримый факт.

В апреле Егорова арестовали по доносу главного кадровика Красной армии Ефима Щаденко. Военачальника обвинили в шпионаже на посту руководителя генерального штаба и попытке еще в 1920 году приблизиться к Сталину и сорвать планы вождя по разгрому белых армий и польских интервентов. Помимо этого он хотел организовать и возглавить группу антипартийного характера. В июле 1938 года Сталину предоставили расстрельный список на 139 фамилий, и только Егорова он вычеркнул, однако через полгода, а именно 23 февраля 1939 года маршала все равно казнили.

Однако исследователь Волкогонов уверяет, что Егоров на несколько дней раньше умер от побоев. В процессе следствия Егоров признался в шпионаже в пользу Польши и Германии, а также среди заговорщиков назвал Семена Буденного. Считается, что на сотрудничество маршал пошел после договоренности с Ежовым, что тот сохранит арестанту жизнь.

Зачем Сталин расстрелял Егорова

По одной из версий Егоров на самом деле был в заговоре против Сталина, однако известно, что среди комсостава Красной армии его авторитет был невысок. Об это говорят мемуары британского генерала Уэйвелла, посетившего в 1936 году СССР и эпизод когда Уборевич отказался принимать участие в стратегических учениях, разработанных Александром Николаевичем с формулировкой ему нас нечему учить. Историк Минаков считает, что человек с такой репутацией вряд ли может иметь вес и участвовать в серьезных заговорах.