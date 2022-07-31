Почему все ополчились против Джоан Роулинг

Мать «поттерианы» Джоан Роулинг не раз обвиняли в дискриминации секс-меньшинств и отказывали ей в сотрудничестве после твитов в соцсетях. «Вечерняя Москва» разбиралась, за что создательницу волшебного мира Гарри Поттера резко разлюбили фанаты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Поддержка Майи Форстейтер

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В 2018 году руководство международной НКО «Центр глобального развития» отказалось продлевать трудовой контракт с налоговым консультантом Майей Форстейтер. Женщина была уверена, что все дело в серии твитов, которые она опубликовала. Форстейнер подала иск к работодателю в британский суд по трудовым спорам и потребовала финансового возмещения за дискриминацию из-за ее убеждений.

Представитель НКО подтвердил, что налоговый консультант была уволена из-за ее позиции по некоторым вопросам, которую она выразила в социальных сетях. Более того, суд отказал Форстейнер в удовлетворении ее требований. Судья Тэйлер постановила, что взгляды женщины «не совместимы с человеческим достоинством и фундаментальными правами окружающих» и «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

— Пол является биологическим фактом и не может быть изменен. Существует два пола — мужской и женский. Мужчины и мальчики относятся к мужскому. Женщины и девочки — к женскому. До самых недавних пор это принималось как основные факты жизни почти всеми, — писала в своих твитах женщина.

Джоан Роулинг решила высказать свое мнение на следующий день после вердикта суда.

— Одевайся, как хочешь. Называй себя, как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи и радуйся в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность? — написала в соцсетях писательница.

Подписчики и фанаты создательницы «поттерианы» обвинили ее в трансфобии.

Трансфобный твит

Вместо любви миллионов поклонников по всему миру Джоан Роулинг почувствовала на себе шквал ненависти из-за одного твита в соцсетях. В июне 2020 года писательница сделала репост статьи, в заголовке которой была фраза «люди, которые менструируют».

— Уверена, было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, напомните мне, — добавила она.

Также она написала несколько искаженных вариантов слова «женщина».

Этот поступок запустил волну хейта в сторону Роулинг. Многие посчитали ее высказывание гомофобным. Она попыталась оправдаться в следующих твиттах. Создательница Гарри Поттера заявила, что любит и уважает транслюдей, но считает отказ от концепции пола исчезновением женской идентичности.

Поклонники и организации по делам меньшинств обвинили ее в жесткой антитрансгендерной позиции. Актеры фильмов о мальчике, который выжил, также не смогли остаться в стороне. Даниэл Рэдклиф, Эмма Уотсон, Бонни Райт, Руперт Гринт, Кэти Льюнг и Эдди Редмэйн осудили Роулинг. Фанаты саги называли писательницу «мамой Ро», но после произошедшего начали сравнивать ее с Волан-де-Мортом и Долорес Амбридж.

Скандальный пост в Международный женский день

8 марта 2021 года Джоан Роулинг выложила в соцсети несколько постов, в которых подвергла критике позицию члена Лейбористской партии Аннелизы Доддс. Британский политик сказала о том, что не знает, что входит в понятие «женщина» в программе BBC Woman’s Hour. Писательницу возмутило это заявление.

— Этим утром вы сказали британской публике, что буквально не можете определить, что такое женщина. Что за план, поднимать случайные предметы, пока не найдешь тот, что гремит? — написала Джоан Роулинг в одном из твитов.

Многие фанаты «поттерианы» поддержали Роулинг. Однако некоторым снова не понравились ее высказывания.

Отмена Джоан Роулинг

Юбилей выхода первого фильма о Гарри Поттере решили отметить спецвыпуском производства HBO. В нем собрали интервью актеров саги, кадры со съемок и другие памятные материалы. Однако создательнице «поттерианы» досталось лишь упоминание в архивных записях. Джоан Роулинг не пригласили на съемки из-за трансфобных высказываний.

По подсчетам Variety, после скандала в июне 2020 года Роулинг лишилась дохода в два миллиона долларов за счет американской аудитории, которая обвинила ее в трансфобных настроениях.