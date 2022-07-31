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32 минуты назад

Выигравший 1,28 миллиарда долларов американец получит только треть суммы

Lenta.ruиещё 1

Житель штата Иллинойс, который ранее выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions, правильно угадав шесть номеров, получит только треть суммы. Об этом сообщает Bloomberg.

Выигравший 1,28 миллиарда получит только треть суммы
Фото: UnsplashUnsplash

Победитель, пожелавший не раскрывать своего имени, мог бы получить все сумму выигрыша только в том случае, если бы дал свое согласие на ежегодные выплаты частями в течение 29 лет.

По правилам лотереи, наличными и сразу выдается только часть выигрыша, в данном случае — 780,5 миллиона долларов. На эту сумму также действует налог, поэтому финальная выплата победителю составляет 433,7 миллиона.

О победе жителя США в лотерею стало известно накануне, 30 июля. Отмечается, что это второй по величине приз с момента создания лотереи в 1996 году.

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