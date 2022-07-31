Скончался автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман

По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Циммерман известен как автор ряда комиксов о приключениях Человека-паука. Кроме того, он писал сценарии к таким кинопроектам, как "Лига справедливости: Без границ" и "Симпсоны".

Отмечается, что в свое время Циммерман состоял в отношениях с певицей Шер. Артистка уже выразила соболезнования в связи со смертью кинематографиста. По словам Шер, ей удалось навестить Циммермана за несколько дней до его ухода из жизни.