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1 час назад

Скончался автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман

Газета.Ru

Продюсер и автор комиксов Marvel Рон Циммерман скончался в возрасте 64 лет, сообщает Deadline.

Скончался автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Циммерман известен как автор ряда комиксов о приключениях Человека-паука. Кроме того, он писал сценарии к таким кинопроектам, как "Лига справедливости: Без границ" и "Симпсоны".

Отмечается, что в свое время Циммерман состоял в отношениях с певицей Шер. Артистка уже выразила соболезнования в связи со смертью кинематографиста. По словам Шер, ей удалось навестить Циммермана за несколько дней до его ухода из жизни.

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