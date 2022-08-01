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4 часа назад

Тарзан заявил, что его картины стоят более 1 млн рублей

Газета.Ru

Сергей «Тарзан» Глушко, который недавно начал активно заниматься живописью, рассказал PROZvezd, что продал несколько своих картин более чем за 1 млн рублей каждую.

Тарзан заявил, что его картины стоят более миллиона рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого — больше миллиона рублей за каждую», — отметил Глушко.

При этом он добавил, что изначально не хотел продавать свои творения, однако ему пришлось, так как покупатели «настаивали» на сделке. Тарзан уточнил, что хочет открыть в Москве выставку своих картин. Глушко рассказал, что у него много недописанных портретов его супруги Наташи Королевой. По его словам, певица не хочет больше ему позировать и советует рисовать что-то другое.

Люди,Наташа Королева,
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