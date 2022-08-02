Дрейк отменил концерт после положительного теста на COVID-19

Рэпер Дрейк отменил свое шоу Young Money Reunion после того, как сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Deadline.

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Концерт, в котором должны были принять участие Ники Минаж и Lil Wayne, планировалось провести 1 августа. Выступление было частью October World Weekend Festival, пятидневного музыкального мероприятия в родном городе Дрейка Торонто, Канада.