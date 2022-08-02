Россияне назвали самых влиятельных музыкантов страны

По данным результатов исследования холдинга "Ромир", рейтинг инфлюенсеров возглавил Филипп Киркоров.
Киркоров стал лидером рейтинга летнего сезона нынешнего года в категории "Музыка".
Ранее его бывшая жена Алла Пугачева несколько сезонов была на первой строчке рейтинга, однако в этот раз оказалась на четвертом месте, напоминает сайт "Подмосковье сегодня".
В топ-10 музыкальных исполнителей также вошли Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Ольга Бузова, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.