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2 часа назад

Россияне назвали самых влиятельных музыкантов страны

Газета.Ruиещё 1

По данным результатов исследования холдинга "Ромир", рейтинг инфлюенсеров возглавил Филипп Киркоров.

Россияне назвали самых влиятельных музыкантов страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Киркоров стал лидером рейтинга летнего сезона нынешнего года в категории "Музыка".

Ранее его бывшая жена Алла Пугачева несколько сезонов была на первой строчке рейтинга, однако в этот раз оказалась на четвертом месте, напоминает сайт "Подмосковье сегодня".

В топ-10 музыкальных исполнителей также вошли Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Ольга Бузова, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

Люди,Олег Газманов,Андрей Макаревич,Николай Расторгуев,Григорий Лепс,Алла Пугачева,Николай Басков,Сергей Шнуров,Юрий Шевчук,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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