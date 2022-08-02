Принцессы, отказавшиеся от титулов ради любви

Они жили в замках, носили тиары и, кажется, получили все, о чем мечтает любая девочка. Но эти принцессы выбрали любовь и отказались от титулов, богатства и королевских почестей.

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Принцессы живут не только на страницах детских сказок и фэнтези-романов, в некоторых странах королевские семьи до сих пор почитаются и за жизнью членов династий наблюдают тысячи людей. Но, как и в сказках, настоящие принцессы иногда отказываются от всего ради любви: нарушая правила, они выбирают в мужья «простолюдинов» и начинают жизнь заново.

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Меган Маркл: убедила принца покинуть семью

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Конечно, в последние годы эта история стала самой известной. Меган не была принцессой по крови, но вышла замуж за настоящего принца и наследника престола. Всем казалось, что бывшая актриса вытянула счастливый билет и теперь много лет будет наслаждаться беззаботной жизнью во дворце. Но правила династии тяготили Меган и обернулись для нее настоящей депрессией. Пока пресса травила герцогиню за нарушения протокола, она уговаривала мужа отказаться от титулов и уехать в США. Маркл это удалось: герцоги Сассекские перебрались в Америку. Теперь Меган воспитывает двоих детей, занимается благотворительностью и пишет книги. Кто-то считает, что ее мечты не сбылись — предложений от Голливуда не поступает, миллионных гонораров не предлагают, но, кажется, Меган счастлива. Ей удалось главное, вписать себя в историю и освободиться от гнета королевской семьи и ее строгих правил.

Марта Луиза: принцесса и шаман

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Дочь короля Норвегии была главной наследницей престола, родители были уверены, что смогут подобрать ей достойного мужа. Но Марта была непреклонна и жила под девизом из старого мультфильма: «А я не хочу, не хочу по расчету!». Сердце девушки смог покорить только писатель Анри Берн. Влюбившись в него, Марта Луиза решила отказаться от титула и содержания. Она покинула королевскую семью и посвятила себя образовательным проектам. В 2016 году Марта Луиза и Анри неожиданно заявили о разводе, а через три года принцесса встретила нового возлюбленного — известного шамана Дурека Верретта. Он был наставником Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Мадонны. Вместе с Дуреком Марта увлеклась духовными практиками, теперь пара ездит по всему миру с мастер-классами, рассказывая об эзотерике и прошлых жизнях.

Убол Раттана: уйти, чтобы вернуться

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Старшая дочь короля Таиланда примерно выполняла обязанности, пока не встретила Питера Дженсена, который приехал в страну на отдых. Ради американца принцесса Убол отказалась от титулов и привилегий и отправилась в Америку. Ей было всего 22 года, а ее возлюбленному — 21 год. Как часто бывает, ранний брак вскоре распался. Убол Раттана еще несколько лет прожила в Нью-Йорке, но поняла, что не может реализоваться в США, поэтому вернулась в Таиланд. Титулы она вернуть не могла, но начала выполнять обязанности члена королевской семь. Сейчас Убол курирует несколько фондов, посещает больницы и школы и считается одним из самых любимых членов правящей династии. В 2005 году во время цунами погиб единственный сын Убол, в его честь она учредила благотворительный фонд.

Принцесса Амира: изменила Восток и весь мир

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Невероятная красота Амиры покорила сердца тысяч людей, не смог устоять перед ее обаянием и наследный принц Саудовской Аравии Аль-Валид. Он был старше жены на 28 лет, но публика считала их идеальной парой. Правда, родные монарха были совсем иного мнения: им не нравилось, что Амира ведет себя свободно, не покрывает голову, к тому же за шесть лет она так и не подарила принцу наследников. Зато успела изменить законодательство страны, добившись права управлять авто для женщин, учредила несколько благотворительных фондов и приют для сирот. В 2013 году Амира подала на развод, но продолжила заниматься социальной деятельностью. Несмотря на потерю титула, ее продолжают называть принцессой, сравнивать с леди Дианой. Амира встречалась с королевой Елизаветой II, а ее проекты с каждым годом лишь развиваются.

Аяко Такамадо: миллион за свободу

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