Сын Джона Бон Джови объявил о помолвке

Джесси Бон Джови, 27-летний сын исполнителя Джона Бон Джови, сделал предложение своей девушке - телепродюсеру Джесси Лайт. Об этом пишет Page Six. Радостное событие произошло в доме пары, расположенном неподалеку от Нью-Йорка, на глазах у знаменитого певца и семьи невесты.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После пара на двух внедорожниках, взяв с собой свою собаку, отправилась отмечать помолвку в отеле Surf Lodge на побережье Атлантического океана.

По информации Page Six, именно в этом отеле пара впервые встретилась в 2018 году.

"Персонал принес несколько огромных бокалов с напитками, и все хлопали",

— сказал один из очевидцев торжества.

Как уточняется, брат жениха, Джейк Бонджови, и его девушка, актриса Милли Бобби Браун, поздравили пару с помолвкой.