Знаменитости, которые предсказали дату своей смерти

Надо ли знать, когда и как наступит твой час?

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Марк Твен

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Великий писатель обладал острым умом, да только не всегда использовал его по назначению. Размышления вдруг привели его к предсказанию кончины. За год до смерти Марк Твен заговорил о том, что пришел в этот мир с кометой Галлея, с ней же и уйдет. Родился писатель осенью 1835 года, когда комета пролетала по своим делам неподалеку. А скончался 21 апреля 1910 года, буквально день спустя, как комета Галлея вновь появилась. Кстати, в 1910 году случилось уникальное: Земля прошла сквозь хвост этой кометы. Многие считали его ядовитым, поэтому разговоров про конец света хватало и без Марка Твена.

Андрей Миронов

Легенду с пророчествами и гаданиями для Андрея Миронова источники описывают по-разному. Известно, что еще в молодости цыганка нагадала ему раннюю кончину. Он всегда серьезно относился к этому предсказанию — артисты вообще народ суеверный. И все же себя не берег. Когда 5 августа 1987 года скончался Анатолий Папанов, Миронов тотчас заявил, что будет следующим.

Другие рассказывают о том, что Миронову за семь лет до смерти другая цыганка отмерила шесть, максимум семь лет жизни. В итоге все три предсказания сошлись в одной точке: 16 августа 1987 года народный артист скончался от кровоизлияния в мозг. По сумме свидетельств историю с предсказанной смертью Миронова можно считать достоверной.

Игорь Тальков

Близкие музыканту люди утверждают, что он однажды заявил во время гастрольного перелета буквально следующее: «Не бойтесь со мной летать. В авиакатастрофе я никогда не погибну. Меня убьют на земле при большом скоплении народа, а убийцу не найдут».

В 1991 году Талькова застрелили за кулисами на концерте в Санкт-Петербурге в ходе многолюдной потасовки. Что касается убийцы, то первый подозреваемый доказал невиновность, а настоящий преступник все эти годы скрывался в Израиле. В 2022 году туда наконец был направлен запрос о выдаче подозреваемого.

Еще одно любопытное предвидение: незадолго до гибели Тальков снялся в криминальной драме «За последней чертой». Его персонаж там тоже получает пулю и умирает. Фильм вышел в прокат через месяц после похорон.

Джими Хендрикс

В 1965 году еще никому не известный, но уже гениальный гитарист Джими Хендрикс написал композицию «Баллада о Джими». Ее текст стал предметом возбужденного анализа со стороны фанатов и экстрасенсов. В частности, там присутствуют строки «Он многое хочет попробовать, ибо знает, что скоро умрет» и «Пять лет — заявил он. Он не ушел от нас, он мертв».

Хендрикс отдал богу душу в 1970 году точно так, как описывалось в балладе. Правда, присутствуют сложные нюансы: песня регулярно переписывалась, слова менялись, так что непонятно, когда именно появилась строка про «пять лет». Сам Хендрикс утверждал, что стих родился после сновидения. Так что лучше ему верить, ибо больше некому.

Пит Маравич

Известная в заграничных краях история, ибо речь о легендарнейшем американском баскетболисте. В количестве рекордов и титулов ему мало равных. Как и в точности предсказаний. Маравич скончался сокрушительно рано, в 40 лет, во время игры с друзьями. У него оказался порок сердца, который никто из врачей так и не выявил вовремя.

Лишь только весть о его смерти облетела газеты и телеканалы, тотчас припомнили слова 25-летнего Маравича: «Я не хочу провести в НБА 10 сезонов, а потом умереть в 40 лет от остановки сердца». Совпало все: и количество сезонов, и возраст, и причина.

Одно из самых точных фатальных предсказаний, достоверность — 100%.

Мики Уэлш

Уникальный случай, когда люди наблюдали в режиме реального времени в соцсетях, как сбывается предвидение.

В 2011 году басист популярнейшего ансамбля Weezer написал в своем блоге следующее: «У меня был сон, будто на следующих выходных в Чикаго я умру от сердечного приступа во сне. Сегодня нужно составить завещание». Остальное даже рассказывать не будем — все свершилось в точности.

Авраам Линкольн

Специалисты оспаривают данную историю, однако она уже настолько глубоко укрепилась в сознании янки, что лучше и нам быть в курсе. За три дня до смерти 16-й президент США видел сон, где был гроб при почетном карауле. Линкольн вопрошал: «Кто скончался в Белом доме?» На что получил ответ: «Президент. Его застрелил убийца».

Своими видениями Линкольн поделился с другом по имени Уорд Хилл Лэймон. Историки говорят, что он и в самом деле тесно общался с президентом, однако рассказ про вещий сон почему-то скрывал многие годы, что вызывает вопросы и сомнения. Решать вам.

Арнольд Шёнберг

Самая ироничная история. При этом абсолютно подтвержденная.