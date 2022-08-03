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1 час назад

Путешественник Фёдр Конюхов отправится на Северный полюс на мотопараплане

runews24.ru

Знаменитый путешественник Фёдр Конюхов и российский пилот Игорь Потапкин собираются добраться до Северного полюса на мотопараплане. Это первая попытка добрать на таком транспорте до самой северной точки Земли.

Конюхов отправится на Северный полюс на мотопараплане
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Я соскучился по Северному полюсу, и вот мы решили уже долететь до Северного полюса. Я же ходил туда на собачьих упряжках, на лыжах, на ледоколе, на самолете, а сейчас решили на мотопараплане. Мы хотим, как в начале июня, когда побили мировой рекорд польского пилота, потом португальских пилотов, и пролетели 1 030 км от Воронежа до Чеченской республики. Мы проверили, сможем ли преодолеть такое расстояние, смогли, а тут 900 км. Но там была земля под ногами, здесь будет сложнее - много открытой воды, другие ветра, если будет встречный, то лететь будем медленно»,

—  рассказал Конюхов перед отправкой.

Добравшись до Земли Франца-Иосифа, при хорошей погоде, путешественники попробуют дать старт с поверхности пакового льда. Отмечается, что путешествие будет проводиться полностью на российской технике, которая прошла апробации.

Если погодные условия будут неблагоприятными, то по плану у исследователей найти подходящую льдину и совершить посадку. После этого, они будут ожиать подхода ледокола, который доставит пилотов на судно и продолжит держать курс на Северный полюс.

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