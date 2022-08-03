Конюхов отправится на Северный полюс на мотопараплане

Знаменитый путешественник Фёдр Конюхов и российский пилот Игорь Потапкин собираются добраться до Северного полюса на мотопараплане. Это первая попытка добрать на таком транспорте до самой северной точки Земли.
«Я соскучился по Северному полюсу, и вот мы решили уже долететь до Северного полюса. Я же ходил туда на собачьих упряжках, на лыжах, на ледоколе, на самолете, а сейчас решили на мотопараплане. Мы хотим, как в начале июня, когда побили мировой рекорд польского пилота, потом португальских пилотов, и пролетели 1 030 км от Воронежа до Чеченской республики. Мы проверили, сможем ли преодолеть такое расстояние, смогли, а тут 900 км. Но там была земля под ногами, здесь будет сложнее - много открытой воды, другие ветра, если будет встречный, то лететь будем медленно»,
— рассказал Конюхов перед отправкой.
Добравшись до Земли Франца-Иосифа, при хорошей погоде, путешественники попробуют дать старт с поверхности пакового льда. Отмечается, что путешествие будет проводиться полностью на российской технике, которая прошла апробации.
Если погодные условия будут неблагоприятными, то по плану у исследователей найти подходящую льдину и совершить посадку. После этого, они будут ожиать подхода ледокола, который доставит пилотов на судно и продолжит держать курс на Северный полюс.