Конюхов отправится на Северный полюс на мотопараплане

«Я соскучился по Северному полюсу, и вот мы решили уже долететь до Северного полюса. Я же ходил туда на собачьих упряжках, на лыжах, на ледоколе, на самолете, а сейчас решили на мотопараплане. Мы хотим, как в начале июня, когда побили мировой рекорд польского пилота, потом португальских пилотов, и пролетели 1 030 км от Воронежа до Чеченской республики. Мы проверили, сможем ли преодолеть такое расстояние, смогли, а тут 900 км. Но там была земля под ногами, здесь будет сложнее - много открытой воды, другие ветра, если будет встречный, то лететь будем медленно»,