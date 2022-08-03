Зачем первая женщина-хирург всю жизнь притворялась мужчиной

Маргарет Энн Балкли действительно одной из первых произвела успешное кесарево сечение, при котором в живых осталась и мать, и ребенок. Вот только в то время Балкли предпочитала представляться Джеймсом Бэрри. Только после смерти хирурга выяснилось, что тот был женщиной.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Маргарет превращается в Джеймса

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Маргарет Энн Балкли родилась в 1795 году в семье зажиточного ирландского лавочника. Возможно, жизнь Маргарет сложилась бы иначе, если бы ее отец не разорился и не оказался бы за решеткой. Девушка и ее мать фактически остались без средств к существованию. В то время женщины не имели право получать образование, а следовательно они не могли сделать и достойную карьеру. По этой причине на семейном совете решено было сделать из Маргарет юношу. Впрочем, Анжела Конн, автор книги «Уникальные женщины мира», уверена в том, что девушка не просто так переоделась в мужчину: есть версия, что Маргарет подверглась насилию в возрасте 14 лет и даже родила ребенка.

Как бы то ни было, в один прекрасный день миссис Балкли сказала соседям, что она вместе с дочерью уезжает на лечение в Шотландию. Как утверждает Ирина Семашко, автор издания «100 великих женщин», на борт корабля Маргарет взошла в женском платье, а в Эдинбурге на берег спустился уже Джеймс Бэрри. Предположительно, свое имя Маргарет Балкли одолжил ее дядя, скандальный художник, который писал картины только так, как сам считал нужным, и никогда не следовал желаниям заказчиков. Тогда это был прямой путь к нищете. Зато Маргарет нужда уже не грозила: она поступила учиться в Эдинбургский университет и даже была награждена стипендией.

В образе мужчины-хирурга

После окончания университета новоиспеченный хирург Джеймс Бэрри был направлен на военную службу. Если верить Александру Сосновскому и третьему тому серии книг «Кабинет доктора Либидо», есть сведения, что Бэрри служил в Индии, где отлично проявил себя, добившись улучшения содержания больных и раненых. Неудивительно, что солдаты относились к молодому врачу с большим уважением. А вот сослуживцы Джеймса Бэрри отмечали его неуживчивый и вспыльчивый характер. Тем не менее связываться с щуплым доктором никто из них не осмеливался: все знали о том, что Бэрри отлично владеет шпагой и довольно метко стреляет.

Несмотря на дерзкий нрав, Джеймса Бэрри вскоре повысили и перевели на должность санитарного инспектора в Кейптаун. Именно в Африке, как пишут в своей книге «Женщины Викторианской Англии», Екатерина Коути и Кэрри Гринберг, Маргарет Энн Балкли в образе Джеймса Бэрри провела первое в ЮАР кесарево сечение. Удивительно, но в результате операции осталась жива не только мать, но и ребенок. Вообще хирург много сделал для жителей Кейптауна, в частности наладил в городе водопровод. Понятно, что последнее произошло не без помощи мэра, с которым Бэрри очень сдружился. Есть версия, что градоначальник знал о тайне Джеймса. Они якобы даже были любовниками, а Маргарет родила от мэра ребенка.

Тайное становится явным

Действительно, характерные растяжки заметила на животе Джеймса Бэрри горничная София Бишоп, обмывавшая тело умершего хирурга. Бэрри умер в 1865 году в Лондоне. Понятно, что Бишоп увидела не только растяжки, но и сразу определила истинный пол покойника. Она и открыла тайну Джеймса Бэрри. Для той эпохи это был грандиозный скандал, поэтому историю замяли. Только в 1950-х годах историк Изобел Рэ, впоследствии написавшая книгу «Странная история доктора Джеймса Бэрри» («The strange story of Dr James Barry», Isobel Rae), случайно обнаружила в архиве документы о том, что Джеймс Бэрри был на самом деле женщиной, а также о том, что Маргарет Балкли и вправду была племянницей художника.