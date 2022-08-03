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2 часа назад

Нагиев признался, что стал дедушкой

Газета.Ruиещё 3

55-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что стал дедушкой. Об этом он рассказал в интервью изданию 7дней.ru.

Нагиев признался, что стал дедушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"А сыночка уже сам папа…",

— обмолвился Дмитрий Нагиев в интервью 7дней.ru.

Актер признался, что его 23-летний сын Кирилл стал отцом, но не стал раскрывать подробности.

Дмитрий Нагиев также признался, что хотел бы сняться в одном фильме с Кириллом, но его сын наотрез отказывается делить съемочную площадку с отцом.

"Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре",

— объяснил Нагиев-старший мотивацию своего наследника.

"У нас разные подходы. Кирилл выжидателен, работает только с большими хорошими режиссерами, очень точечно. Отказывается от мусора, даже приносящего деньги. Сейчас, в этой ситуации, в которой мы живем, он немного пересмотрел свою позицию",

— добавил Дмитрий Нагиев.

Люди,Дмитрий Нагиев,Охотник,
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