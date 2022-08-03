Нагиев признался, что стал дедушкой

55-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что стал дедушкой. Об этом он рассказал в интервью изданию 7дней.ru.
"А сыночка уже сам папа…",
— обмолвился Дмитрий Нагиев в интервью 7дней.ru.
Актер признался, что его 23-летний сын Кирилл стал отцом, но не стал раскрывать подробности.
Дмитрий Нагиев также признался, что хотел бы сняться в одном фильме с Кириллом, но его сын наотрез отказывается делить съемочную площадку с отцом.
"Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре",
— объяснил Нагиев-старший мотивацию своего наследника.
"У нас разные подходы. Кирилл выжидателен, работает только с большими хорошими режиссерами, очень точечно. Отказывается от мусора, даже приносящего деньги. Сейчас, в этой ситуации, в которой мы живем, он немного пересмотрел свою позицию",
— добавил Дмитрий Нагиев.