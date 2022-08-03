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1 час назад

Россияне выбрали самого влиятельного музыканта страны

Мира Маркина

Согласно данным, собранным специалистами исследовательского холдинга Romir, рейтинг самых влиятельных музыкантов России возглавляет Филипп Киркоров. Новость об этом опубликована на портале KP.RU.

Россияне выбрали самого влиятельного музыканта страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В опросе холдинга приняли участие россияне старше 14 лет. Их опрашивали четырежды в течение года. По результатам голосования Филипп Киркоров впервые сместил Аллу Пугачеву с первой строчки в рейтинге самых влиятельных музыкантов.

Примадонну также обогнали Олег Газманов и Ольга Бузова. В списке десяти популярных у россиян музыкальных инфлюэнсеров также есть имена Юрия Шевчука, лидера “Ленинграда” Сергея Шнурова, Николая Баскова, Григория Лепса, лидера “ЛЮБЭ” Николая Расторгуева, а также Андрея Макаревича.

Ранее мы писали о том, кто займет место Градского в "Голосе".

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