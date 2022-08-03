Россияне выбрали самого влиятельного музыканта страны

Согласно данным, собранным специалистами исследовательского холдинга Romir, рейтинг самых влиятельных музыкантов России возглавляет Филипп Киркоров. Новость об этом опубликована на портале KP.RU.

В опросе холдинга приняли участие россияне старше 14 лет. Их опрашивали четырежды в течение года. По результатам голосования Филипп Киркоров впервые сместил Аллу Пугачеву с первой строчки в рейтинге самых влиятельных музыкантов.

Примадонну также обогнали Олег Газманов и Ольга Бузова. В списке десяти популярных у россиян музыкальных инфлюэнсеров также есть имена Юрия Шевчука, лидера “Ленинграда” Сергея Шнурова, Николая Баскова, Григория Лепса, лидера “ЛЮБЭ” Николая Расторгуева, а также Андрея Макаревича.