Левински попросила изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном

Бывшая сотрудница Белого дома США Моника Левински обратилась к американской певице Бейонсе с просьбой изменить текст ее песни Partition. Соответствующее сообщение она разместила в своем Twitter.

Левински намекнула, что раз уж Бейонсе собралась менять текст новой песни из-за оскорбительного для больных ДЦП слова, то пусть пересмотрит свой трек 2013 года Partition о сексе на заднем сиденье автомобиля. В нем исполнительница упоминает роман Левински с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В композиции содержится следующая строчка: