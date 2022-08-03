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2 часа назад

Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном

Lenta.ru

Бывшая сотрудница Белого дома США Моника Левински обратилась к американской певице Бейонсе с просьбой изменить текст ее песни Partition. Соответствующее сообщение она разместила в своем Twitter.

Левински попросила изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Левински намекнула, что раз уж Бейонсе собралась менять текст новой песни из-за оскорбительного для больных ДЦП слова, то пусть пересмотрит свой трек 2013 года Partition о сексе на заднем сиденье автомобиля. В нем исполнительница упоминает роман Левински с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В композиции содержится следующая строчка:

«Он сорвал все пуговицы, разорвал мою блузку и сделал "Монику Левински" на мое платье».

«Раз уж пошел такой разговор... #Partition», — написала Левински.

Она также прикрепила статью о решении Бейонсе перезаписать трек из нового альбома Renaissance.

Люди,Моника Левински,Билл Клинтон,Администрация США,
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