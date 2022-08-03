7 странных привычек иностранцев, которые не понимают в России

Иногда быт в другой стране может удивит даже заядлого путешественника. Привычки иностранцев кажутся нам странными, нелогичными и даже пугающими, но для каждой такой традиции есть вполне логичное объяснение.

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Итак, какие же обычаи в другой стране особенно удивляют и откуда они взялись.

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Ходить по дому в обуви

Об этом нюансе каждый знает из американских сериалов и реалити-шоу. Да, с США и некоторых странах Европы не принято разуваться дома. И это легко объяснимо: тротуары в этих странах очищаются в разы щепетильнее, поэтому на подошве почти никогда не бывает грязи.

А о бактериях и инфекциях, кажется, жители беспокоятся в разы меньше, чем нас.

Не включают отопление

В Германии, Австрии и странах Скандинавии не принято в холодное время года сильно протапливать квартиру. Жители предпочитают потеплее одеваться. И для этого есть простое и логичное объяснение — стоимость отопления. Счета могут быть по-настоящему заоблачными, поэтому семьи покупают теплые свитера, носки и проводят вечера, уютно укутавшись в плед.

Не используют пододеяльники

В стандартный набор постельного белья во многих европейских странах и США входят простыня на резинке, наволочки и еще одна простыня, иногда снабженная липучками. На нее кладут одеяло и подгибают его. Конечно, к утро вся конструкция сбивается, но пододеяльники при этом использовать не принято.

Принимают интервальный душ

И снова о счетах за коммунальные услуги: да, водоснабжение тоже может серьезно ударить по семейному бюджету. Поэтому душ в Европе принимают так: включили воду, намокли, выключили, намылились, снова включили вожу и смыли пену.

А принять ванну — настоящая роскошь, которая действительно считается романтическим сюрпризом.

Не умываются проточной водой

По той же причине. Вожу набирают в раковину, заткнув слив специальной пробкой, а затем опускают в нее ладони и умываются.

Возвращают белье в магазины

В отличие от России, в Европе нижнее белье можно вернуть, если его не надевали. А необходимость может возникнуть, когда угодно: вдруг комплект был выбран в подарок, но не понравился любимой девушке? На возврат есть целый месяц.

Единственное, что в магазине не примут — серьги.

Пьют воду из-под крана