Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Не разуваться и мерзнуть: 7 странных привычек иностранцев, которые не понимают в России

WomanHit.ru

Иногда быт в другой стране может удивит даже заядлого путешественника. Привычки иностранцев кажутся нам странными, нелогичными и даже пугающими, но для каждой такой традиции есть вполне логичное объяснение.

7 странных привычек иностранцев, которые не понимают в России
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Итак, какие же обычаи в другой стране особенно удивляют и откуда они взялись.

Видео дня

Ходить по дому в обуви

Об этом нюансе каждый знает из американских сериалов и реалити-шоу. Да, с США и некоторых странах Европы не принято разуваться дома. И это легко объяснимо: тротуары в этих странах очищаются в разы щепетильнее, поэтому на подошве почти никогда не бывает грязи.

А о бактериях и инфекциях, кажется, жители беспокоятся в разы меньше, чем нас.

Не включают отопление

В Германии, Австрии и странах Скандинавии не принято в холодное время года сильно протапливать квартиру. Жители предпочитают потеплее одеваться. И для этого есть простое и логичное объяснение — стоимость отопления. Счета могут быть по-настоящему заоблачными, поэтому семьи покупают теплые свитера, носки и проводят вечера, уютно укутавшись в плед.

Не используют пододеяльники

В стандартный набор постельного белья во многих европейских странах и США входят простыня на резинке, наволочки и еще одна простыня, иногда снабженная липучками. На нее кладут одеяло и подгибают его. Конечно, к утро вся конструкция сбивается, но пододеяльники при этом использовать не принято.

Принимают интервальный душ

И снова о счетах за коммунальные услуги: да, водоснабжение тоже может серьезно ударить по семейному бюджету. Поэтому душ в Европе принимают так: включили воду, намокли, выключили, намылились, снова включили вожу и смыли пену.

А принять ванну — настоящая роскошь, которая действительно считается романтическим сюрпризом.

Не умываются проточной водой

По той же причине. Вожу набирают в раковину, заткнув слив специальной пробкой, а затем опускают в нее ладони и умываются.

Возвращают белье в магазины

В отличие от России, в Европе нижнее белье можно вернуть, если его не надевали. А необходимость может возникнуть, когда угодно: вдруг комплект был выбран в подарок, но не понравился любимой девушке? На возврат есть целый месяц.

Единственное, что в магазине не примут — серьги.

Пьют воду из-под крана

В России это тоже было бы возможно — в трубы поступает достаточно очищенная вода, но коммуникации в домах часто изношены, поэтому проходя по старым трубам водичка обогащается ржавчиной, металлом и еще множеством «неаппетитных» добавок.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители