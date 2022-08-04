Самые известные золушки современности

Образ бедной девушки, вынужденной работать с утра до ночи, но чудесным образом завоёвывающей сердце принца, конечно, в наше время не что иное, как метафора. Но в ней заложен скрытый символизм – чудеса в жизни случаются, главное, в них верить.

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«Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король", - слова этой старой песенки в наше время потеряли актуальность. Сейчас королевские отпрыски стараются жениться именно по любви. Так больше шансов прожить в браке долго и счастливо, а происхождение, возраст и материальное благосостояние избранницы или избранника – дело вторичное. В этом обзоре вспомним о некоторых счастливицах и счастливчиках, кому в результате удачного брака удалось быстро подняться по социальной лестнице, имея за плечами весьма скромный бэкграунд.

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Меган Маркл (герцогиня Сассекская).

4-го августа Меган празднует день рождения, ей исполнился 41 год. До недавнего времени эту сериальную актрису, наполовину афроамериканку, дочь инструктора по йоге и телевизионного инженера по свету, мало кто знал. Но всё изменилось в одночасье, когда британский принц Гарри представил её миру как свою невесту, а позже как жену. «Принцессой» Маркл стала в 36 лет, на примере показав, что «невозможное возможно» в любом возрасте. Пообтесавшись немного в королевской семье, Маркл увезла внука Елизаветы II в США, родила двоих детей и продолжает напоминать о себе, участвуя в общественных мероприятиях и раздавая громкие интервью.

Шарлин Уиттсток (принцесса Монако).

Фактурная блондинка занималась плаванием в Южно-Африканской Республике и даже участвовала в Олимпийских играх, когда встретила Альбера II, принца Монако. Чувствуя себя более комфортно в купальнике, чем в бальном платье, Уиттсток не сразу привыкла к насыщенной светской жизни. В 2011-м они поженились. Сейчас Шарлин щеголяет в нарядах от Chanel и Armani, занимается благотворительностью, периодически грустит по «свободной» жизни и украшает своим присутствием маленькое европейское княжество.

Рания Файсал аль-Яссин (королева Иордании).

Нацеленная на карьеру уроженка Кувейта окончила отделение бизнеса в Американском университете в Каире. Потом работала в Ситибанке и Apple перед тем, как встретить иорданского принца Абдаллу II. Поженились они через пять месяцев после знакомства, и с тех пор Рания активно занимается общественной деятельностью, а не только появляется на страницах модных американских журналов.

Летиция Ортис Рокасолано (королева Испании).

Летисия работала ведущей новостей на телевидении и была разведена, когда попала в поле зрения наследного принца Филиппа VI. Он увидел симпатичную девушку на экране и попросил её руководителя познакомить с ней. Пара тайно встречалась до помолвки в 2003-м году, а в 2004-м сыграла свадьбу. Вслед за отречением отца, Филипп стал королём Испании, а его жена – королевой-консортом.

Мари-Шанталь Миллер (принцесса Греции и Дании).

Мари встретила Павлоса на свидании вслепую и завершила обучение в Нью-Йоркском университете после того, как во время поездки на швейцарский горный курорт Гштаад получила от него предложение руки и сердца. На свадьбу с принцем в 1995-м году она надела эффектное платье от Valentino. Сейчас у королевской четы пятеро детей.

Масако Овада (императрица Японии).

Масако – дочь дипломата с дипломом Гарвардского университета, встретившая наследного принца Японии за чаем. Их роман громко обсуждался в прессе в конце 80-х. Забавно, но сначала Масако отказывалась выходить замуж за принца, потому что не хотела себе «портить карьеру». Наконец, на третий раз, в 1992-м году она сказала принцу «да». С мая 2019-го жена императора Нарухито является императрицей-консортом.

Татьяна Блатник (принцесса Греции и Дании).

Организатор свадьбы дизайнера Дианы фон Фюрстенберг встретила принца Николая в 2003-м году во время катания на горных лыжах. В 2010-м они поженились.

Метте-Марит Тьессем Хёйби (кронпринцесса Норвегии).

Она была матерью-одиночкой, но у неё всегда находились время и желание посещать рок-концерты. Там-то её и увидел принц Хокон. В 2001-м они поженились в кафедральном соборе Осло.

Джецун Пема (королева Бутана).

Семилетняя дочь гражданского пилота Джецун познакомилась с будущим мужем Джигме Кхесарой Намгьялой Вангчуком на семейном пикнике. Юноше на тот момент было 17, и он предложил девчушке, что если она в 20 лет не будет занята, то он женится на ней. Так оно и произошло, через 14 лет после разговора, в 2011-м скромная Джецун вышла замуж за Джигме.

Максима Соррегьета (принцесса Нидерландов).

Когда наследный принц Виллем-Александр сообщил ей о своём титуле, она восприняла это как шутку. Роман, впрочем, был у них настоящий. Даже, когда голландский суд попытался заблокировать их свадьбу из-за вскрывшейся связи отца Максимы с военной диктатурой в Аргентине в 70-х годах, Виллем-Александр не отступился от любимой и встретил её у алтаря в 2002-м.

Даниэль Вестлинг (герцог Вестергётландский).

Конечно, мы всегда слышим об обычных девушках, которые становятся принцессами. Но к счастью, некоторым парням тоже везёт. Даниэль был личным тренером кронпринцессы Швеции Виктории перед тем, как стать её мужем в 2010-м. Смена гражданского имени на титул, а спортивного костюма на смокинг прошли для молодого человека без особых проблем.

Мэри Дональдсон (кронцпринцесса Дании).

Уроженка Австралии Мэри, как и «любая» девушка, встретила будущего мужа – принца Дании Фредерика – в сиднейском баре. Она работала в сфере маркетинга, а чем занимается он, толком не расслышала, запомнила только имя, под которым он представился, Фред. В итоге, ей пришлось выучить голландский, чтобы выйти замуж за Фреда-Фредерика в 2004-м. Даже став принцессой, Мэри не считает себя «голубой кровью и белой костью», а предпочитает многие вещи делать сама, например, выносить из дома мусор.

Кристофер Томас (принц Уганды).

Американец Кристофер Томас работал бухгалтером на канале Discovery, когда встретил принцессу Уганды Рут Коммунтале. Она училась тогда в Американском университете в Вашингтоне. Несмотря на разницу в положении, эти двое поженились на родине невесты в 2012-м году.

Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская, будущая королева-консорт Великобритании).