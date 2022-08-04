Самые известные золушки современности

Образ бедной девушки, вынужденной работать с утра до ночи, но чудесным образом завоёвывающей сердце принца, конечно, в наше время не что иное, как метафора. Но в ней заложен скрытый символизм – чудеса в жизни случаются, главное, в них верить.
«Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король", - слова этой старой песенки в наше время потеряли актуальность. Сейчас королевские отпрыски стараются жениться именно по любви. Так больше шансов прожить в браке долго и счастливо, а происхождение, возраст и материальное благосостояние избранницы или избранника – дело вторичное. В этом обзоре вспомним о некоторых счастливицах и счастливчиках, кому в результате удачного брака удалось быстро подняться по социальной лестнице, имея за плечами весьма скромный бэкграунд.
4-го августа Меган празднует день рождения, ей исполнился 41 год. До недавнего времени эту сериальную актрису, наполовину афроамериканку, дочь инструктора по йоге и телевизионного инженера по свету, мало кто знал. Но всё изменилось в одночасье, когда британский принц Гарри представил её миру как свою невесту, а позже как жену. «Принцессой» Маркл стала в 36 лет, на примере показав, что «невозможное возможно» в любом возрасте. Пообтесавшись немного в королевской семье, Маркл увезла внука Елизаветы II в США, родила двоих детей и продолжает напоминать о себе, участвуя в общественных мероприятиях и раздавая громкие интервью.
Фактурная блондинка занималась плаванием в Южно-Африканской Республике и даже участвовала в Олимпийских играх, когда встретила Альбера II, принца Монако. Чувствуя себя более комфортно в купальнике, чем в бальном платье, Уиттсток не сразу привыкла к насыщенной светской жизни. В 2011-м они поженились. Сейчас Шарлин щеголяет в нарядах от Chanel и Armani, занимается благотворительностью, периодически грустит по «свободной» жизни и украшает своим присутствием маленькое европейское княжество.
Нацеленная на карьеру уроженка Кувейта окончила отделение бизнеса в Американском университете в Каире. Потом работала в Ситибанке и Apple перед тем, как встретить иорданского принца Абдаллу II. Поженились они через пять месяцев после знакомства, и с тех пор Рания активно занимается общественной деятельностью, а не только появляется на страницах модных американских журналов.
Летисия работала ведущей новостей на телевидении и была разведена, когда попала в поле зрения наследного принца Филиппа VI. Он увидел симпатичную девушку на экране и попросил её руководителя познакомить с ней. Пара тайно встречалась до помолвки в 2003-м году, а в 2004-м сыграла свадьбу. Вслед за отречением отца, Филипп стал королём Испании, а его жена – королевой-консортом.
Мари встретила Павлоса на свидании вслепую и завершила обучение в Нью-Йоркском университете после того, как во время поездки на швейцарский горный курорт Гштаад получила от него предложение руки и сердца. На свадьбу с принцем в 1995-м году она надела эффектное платье от Valentino. Сейчас у королевской четы пятеро детей.
Масако – дочь дипломата с дипломом Гарвардского университета, встретившая наследного принца Японии за чаем. Их роман громко обсуждался в прессе в конце 80-х. Забавно, но сначала Масако отказывалась выходить замуж за принца, потому что не хотела себе «портить карьеру». Наконец, на третий раз, в 1992-м году она сказала принцу «да». С мая 2019-го жена императора Нарухито является императрицей-консортом.
Организатор свадьбы дизайнера Дианы фон Фюрстенберг встретила принца Николая в 2003-м году во время катания на горных лыжах. В 2010-м они поженились.
Она была матерью-одиночкой, но у неё всегда находились время и желание посещать рок-концерты. Там-то её и увидел принц Хокон. В 2001-м они поженились в кафедральном соборе Осло.
Семилетняя дочь гражданского пилота Джецун познакомилась с будущим мужем Джигме Кхесарой Намгьялой Вангчуком на семейном пикнике. Юноше на тот момент было 17, и он предложил девчушке, что если она в 20 лет не будет занята, то он женится на ней. Так оно и произошло, через 14 лет после разговора, в 2011-м скромная Джецун вышла замуж за Джигме.
Когда наследный принц Виллем-Александр сообщил ей о своём титуле, она восприняла это как шутку. Роман, впрочем, был у них настоящий. Даже, когда голландский суд попытался заблокировать их свадьбу из-за вскрывшейся связи отца Максимы с военной диктатурой в Аргентине в 70-х годах, Виллем-Александр не отступился от любимой и встретил её у алтаря в 2002-м.
Конечно, мы всегда слышим об обычных девушках, которые становятся принцессами. Но к счастью, некоторым парням тоже везёт. Даниэль был личным тренером кронпринцессы Швеции Виктории перед тем, как стать её мужем в 2010-м. Смена гражданского имени на титул, а спортивного костюма на смокинг прошли для молодого человека без особых проблем.
Уроженка Австралии Мэри, как и «любая» девушка, встретила будущего мужа – принца Дании Фредерика – в сиднейском баре. Она работала в сфере маркетинга, а чем занимается он, толком не расслышала, запомнила только имя, под которым он представился, Фред. В итоге, ей пришлось выучить голландский, чтобы выйти замуж за Фреда-Фредерика в 2004-м. Даже став принцессой, Мэри не считает себя «голубой кровью и белой костью», а предпочитает многие вещи делать сама, например, выносить из дома мусор.
Американец Кристофер Томас работал бухгалтером на канале Discovery, когда встретил принцессу Уганды Рут Коммунтале. Она училась тогда в Американском университете в Вашингтоне. Несмотря на разницу в положении, эти двое поженились на родине невесты в 2012-м году.
Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская, будущая королева-консорт Великобритании).
Ну, и как в этом обзоре не вспомнить об улыбчивой Кейт Миддлтон, которая ждала предложения руки и сердца от принца Уильяма целых восемь лет. Но оно того стоило. Познакомившись в Эдинбургском университете в начале 2000-х, в 2011-м они сыграли пышную свадьбу. Сейчас Кейт – гордость британцев и пример для подражания, и неважно, что она не может похвастаться аристократическими корнями. Принцу она дарит любовь, а монархии стабильность.