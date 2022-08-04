Семь звезд, которые росли в нищете

За миллионами долларов и мировой славой не всегда стоят связи и богатые родители. Одни из самых успешных звезд Голливуда и отечественного кинематографа нередко росли с пустым холодильником. Кто из любимчиков зрителей достиг успеха с нуля и выбрался из бедности — в нашей подборке.

Фото: Super.ru Super.ru

Леонардо ДиКаприо

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Один из главных героев голливудского кинематографа неоднократно рассказывал, что до рассвета своей карьеры жил на неблагополучных улицах Лос-Анджелеса: там, по его словам, процветали криминал, наркотики и проституция. Когда Лео был совсем маленьким, его родители развелись и его воспитание целиком легло на плечи матери. Чтобы прокормить свою семью, ей пришлось совмещать несколько работ. Возможно, именно такие условия и замотивировали юного ДиКаприо уже с 14-летнего возраста прокладывать себе путь на телеэкраны. С чем он успешно, к нашему счастью, справился.

Сара Джессика Паркер

Актриса родилась в небольшом городе штата Огайо и была младшей из четырех детей. Ее родители развелись, когда она была маленькой, после чего мать снова вышла замуж и родила еще четверых отпрысков. Растить большую семью родителям Сары было непросто: Паркер приходилось донашивать одежду за старшими сестрами, а в доме часто не было электричества. В одном из интервью Сара вспоминала, как в школе любили унижать тех, кому достался «бесплатный обед»: «Учительница громко называла имя каждого, кто должен выйти вперед в шеренгу перед классом. Это было клеймом позора. Тогда я была не единственной, но все мы чувствовали, словно мы другие». Сейчас Паркер активно поддерживает более 200 организаций Нью-Йорка, борющихся с бедностью. Респект!

Светлана Ходченкова

Будущая звезда театральных подмостков родилась в обычной московской семье. Вскоре после ее рождения родители развелись, и девочку стала воспитывать одна мама Татьяна Владимировна. Тогда Ходченковы переехали в город Железнодорожный Московской области, где Татьяна, чтобы прокормить себя и дочь, бралась за любую работу — трудилась уборщицей, дворником, работала на стройке. Светлана, будучи совсем маленькой девочкой, помогала ей по дому: подметала двор и мыла полы.

Джастин Бибер

Джастин Бибер появился на свет, когда его родители были еще подростками. После рождения сына отец оставил семью, но помогал его маме — Пэтти Маллетт — воспитывать ребенка. До того как Джастин начал публиковать свои первые видео на YouTube и получил мировую известность, он спал на раскладном диване и жил в доме, полном грызунов. Холодильник будущей звезды практически всегда был пустым, а бессменным блюдом на завтрак, обед и ужин, по его рассказам, были макароны с сыром.

Ники Минаж

Оника Таня Мараж (настоящее имя Ники Минаж) переехала в Америку с Тринидада, острова в Карибском море. Вскоре после переезда в Куинс — один из самых неблагополучных районов Нью-Йорка — отец будущей рэперши начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками и регулярно поднимал руку на мать. Как-то раз в приступе ярости он поджег дом, где находились жена с дочерью, после чего мама Ники, как рассказывала Минаж в документальном фильме My Time Again, приняла решение уйти от беспокойного мужа: «Я никогда не хочу снова стать бедной. Мое детство было сумасшедшим, но это привело меня к тому, что у меня была мощнейшая вера во все, что я делаю. Мое прошлое сделало из меня девушку, которая может пережить абсолютно все».

Кристина Асмус

Кристина Асмус родилась в многодетной семье в Королеве. Там будущая актриса жила с родителями и тремя сестрами сначала в коммуналке, а позже — в «крошечной двухкомнатной хрущевке». Мать была домохозяйкой и занималась воспитанием дочерей, отец работал до позднего вечера и мог ночи напролет сидеть на кухне, нянчась с полугодовалой сестрой Кристины, а уже в шесть утра уехать на работу. Нередко в доме будущей кинозвезды было нечего есть, тогда семейство терпеливо ждало зарплату отца.

Настасья Самбурская