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1 час назад

Как дискриминация по группе крови отражается на людях

Мира Маркина

Иногда группа крови может значительно влиять на разные сферы жизни человека.

Как дискриминация по группе крови отражается на людях
Фото: pxhere.compxhere.com

Свою группу крови, как правило, знает каждый человек. Но в обычной жизни мы чаще всего не придаем ей особого значения. Ведь обычно единственная ситуация, когда эта информация может пригодиться — когда необходимо переливание крови. Но такой подход к группе крови вовсе не везде. Например, в Японии придают огромное значение этому вопросу. О том, почему так происходит, читайте в материале "Рамблера".

Японцы уверены, что группа крови человека имеет большое влияние на его личность и многие сферы жизни. В Японии считают, что для обладателям определенной группы крови характерны также определенные черты характера. Так, говорят, что люди, в жилах которых течет кровь первой группы, чаще всего самоуверенные и решительные, вторая группа крови у замкнутых и надежных людей. Честолюбивые и умные люди — обладатели третьей группы крови, а четвертая группа — у людей уравновешенных и очень требовательных к себе и к окружающим.

Исходя из этих знаний многие японцы строят свою жизнь, выбирая партнеров, друзей и работников с "подходящей" группой крови. Работодатель на собеседовании легко может задать вопрос, какая у соискателя группа крови. Иответ может стать дополнительным фактором для отказа или одобрения кандидатуры.

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