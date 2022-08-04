Как дискриминация по группе крови отражается на людях

Иногда группа крови может значительно влиять на разные сферы жизни человека.

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Свою группу крови, как правило, знает каждый человек. Но в обычной жизни мы чаще всего не придаем ей особого значения. Ведь обычно единственная ситуация, когда эта информация может пригодиться — когда необходимо переливание крови. Но такой подход к группе крови вовсе не везде. Например, в Японии придают огромное значение этому вопросу. О том, почему так происходит, читайте в материале "Рамблера".

Японцы уверены, что группа крови человека имеет большое влияние на его личность и многие сферы жизни. В Японии считают, что для обладателям определенной группы крови характерны также определенные черты характера. Так, говорят, что люди, в жилах которых течет кровь первой группы, чаще всего самоуверенные и решительные, вторая группа крови у замкнутых и надежных людей. Честолюбивые и умные люди — обладатели третьей группы крови, а четвертая группа — у людей уравновешенных и очень требовательных к себе и к окружающим.