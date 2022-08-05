Меган Маркл добавила бриллиантов в помолвочное кольцо

Меган Маркл вставила в помолвочное кольцо несколько бриллиантов. Об этом пишет Express.

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Герцогиня Сассекская описывала помолвочное кольцо от принца Гарри как "идеальное". Однако позже она решила добавить к нему несколько дополнительных бриллиантов, чтобы придать ему "современного гламура".

Джоанна Вигановска, геммолог ювелирной компании Queensmith, сказала: "Меган решила добавить бриллиантовые камни на свободное место. Это прекрасный способ привнести немного современного гламура!"

О помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в ноябре 2017 года. Помолвочное кольцо было сделано из желтого золота и инкрустировано тремя бриллиантами разного размера. Крупный центральный камень привезен принцем Гарри из Ботсваны. Два других взяты из коллекций украшений принцессы Дианы.

"Кольца с тремя камнями - это традиция. Считается, что каждый из трех камней представляет прошлое, настоящее и будущее отношений пары. Центральный бриллиант в кольце, как у Меган, обычно самый крупный и представляет самый важный этап - настоящее",