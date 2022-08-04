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1 час назад

Русская подруга детства Елизаветы II скончалась на 98-м году жизни

Газета.Ru

Леди Майра Баттер, подруга детства королевы Великобритании, умерла в возрасте 97 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Русская подруга детства Елизаветы II скончалась
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Леди Баттер, которая считается потомком царя Николая I и поэта Александра Пушкина, скончалась на 98-м году жизни. В сообщении говорится, что она умерла в Лондоне.

Баттер была близкой подругой королевы на протяжении долгих лет. В беседе с The Telegraph в 2021 году она рассказала, что познакомилась с Ее Величеством в детстве, когда они участвовали в совместных спортивных мероприятиях. Леди Майра Баттер отзывалась о Елизавете II, как о человеке с «очень хорошим чувством юмора, которое сохранилось у нее на всю жизнь».

Майра Баттер попала в заголовки газет в начале 2022 года, когда вернула медаль имени А.С Пушкина от российских властей. Она получила эту награду в «знак признания ее работы» по налаживанию взаимоотношений между российскими и шотландскими школьниками и улучшению изучения письменного английского языка в школах.

Леди Баттер родилась в Эдинбурге в 1925 году в семье сэра Гарольда Вернера и праправнучки Николая I, графини Анастасии Торби.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично поздравили Меган Маркл с днем рождения.

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