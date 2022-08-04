«Спец по унитазам»: почему Ельцин так отзывался о жене

Журналист Михаил Шахназаров вспомнил, как первый президент России Борис Ельцин представил свою супругу Наину.
На YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров напомнил, что Геннадий Зюганов, глава КПРФ, рассказал о предложении любого поста, которое он получил от Ельцина. Его супруга ответила на это высказывание сейчас.
«А Наину знаете, как Ельцин называл. Без шуток. Он в одном интервью так сказал: "Наина у меня спец по унитазам. Она в политику не лезет. Она по хозяйству"»,
- поделился журналист.
Наина и Борис Ельцины прожили в браке 51 год, до смерти Бориса Николаевича в 2007 году. У пары есть две дочери Елена и Татьяна и несколько внуков и правнуков.