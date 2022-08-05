Каких девушек никогда не брали в гарем

Центральным местом действия в сериале «Великолепный век» на протяжении всех сезонов оставался султанский гарем. Не раз зрителям показывали, как во дворец Топкапы привозили новых рабынь. При этом в самом проекте никогда не проговаривалось, по каким же критериям подбирали девушек для падишаха.

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Конечно, в первую очередь кандидатки на роль султанских рабынь должны были быть хороши собой. Хотя та же Хюррем по оценкам соотечественников не отличалась выдающимися чертами лица или стройной фигурой. Однако брать увечных девушек или с явными изъянами в Топкапы никто бы не стал.

В гареме не могло быть темнокожих женщин, а также китаянок, индианок, кореянок, представительниц монголоидной расы и японок. В первую очередь, потому что члены правящей династии Османов опасались рождения шехзаде с темным цветом кожи и узким разрезом глаз. Поэтому и в «Великолепном веке» мы видели преимущественно белых рабынь, привезенных из европейской части материка.

Примечательно, что в гарем также не брали девушек с короткой стрижкой. Ведь по законам того времени подобная прическа являлась символом позора. И как здесь не вспомнить Диану, которую шехзаде Мустафа взял в свой гарем в Манисе. Впрочем, создатели «Великолепного века» часто допускали всякие исторические вольности во время съемок телевизионной саги.