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2 часа назад

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти

Москва24иещё 1

Жительницу штата Миннесота Диану Армстронг включили в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти. Их длина составляет более 13 метров. Об этом сообщили на сайте Книги.

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Американка отращивает ногти уже более 25 лет. Самый длинный из них – на большом пальце правой руки. Его длина составляет 138,94 сантиметра. Длина самого короткого –109,2 сантиметра.

Армстронг сообщила, что начала отращивать ногти после смерти 16-летней дочери. Девочка скончалась во сне от приступа астмы.

"Она была единственной, кто делал мне маникюр. В тот вечер она делала мне маникюр. После этого я просто не могла стричь ногти",

– сказала женщина.

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