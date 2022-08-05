Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти

Жительницу штата Миннесота Диану Армстронг включили в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти. Их длина составляет более 13 метров. Об этом сообщили на сайте Книги.
Американка отращивает ногти уже более 25 лет. Самый длинный из них – на большом пальце правой руки. Его длина составляет 138,94 сантиметра. Длина самого короткого –109,2 сантиметра.
Армстронг сообщила, что начала отращивать ногти после смерти 16-летней дочери. Девочка скончалась во сне от приступа астмы.
"Она была единственной, кто делал мне маникюр. В тот вечер она делала мне маникюр. После этого я просто не могла стричь ногти",
– сказала женщина.