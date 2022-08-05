Моряк 16 часов ждал спасения в перевернутой яхте в водах Атлантики

Береговая охрана Испании спасла французского моряка, который 16 часов провел в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантик. Об этом пишет Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

62-летний мужчина, чье имя не сообщается, успел подать сигнал бедствия со своего 12-метрового судна, на котором ранее вышел из Лиссабона, Португалия. Сигнал бедствия был подан в 22,5 километра от островов Сисаргас в испанском регионе северо-западная Галисия.

На поиски направили три вертолета и спасательный корабль с пятью водолазами. На закате один из вертолетов обнаружил перевернутую яхту. Моряк, оставшийся внутри нее, стучал по корпусу, чтобы показать, что еще жив. Водолаз со спасательного корабля сумел пробраться к нему и рассказал спасателям, что мужчина одет в неопреновый спасательный костюм. Он стоял в воде по колено, дышал остатками воздуха, сохранившимися внутри яхты, и ждал спасения.

Поскольку ночью море было слишком неспокойным, спасение пришлось отложить до утра. Спасатели присоединили к яхте специальные поплавки, чтобы удержать ее на плаву.