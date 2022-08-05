Судьба дочери Андропова которую он скрывал

В то время когда Юрий Андропов руководил КГБ, а позже возглавлял партию, мало кто знал о его первой семье. А между тем, Андропов после развода оставил двух детей. Судьба старшего сына советского лидера оказалась трагичной, а вот старшей дочери отцу было грех стыдиться.

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Первый брак: любовь или расчет

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Первый раз Юрий Владимирович Андропов, глава КГБ, а позже и Генсек ЦК КПСС, женился, когда еще был совсем молодым. С Ниной Ивановной Енгалычевой судьба свела Андропова в Рыбинске, где они оба учились в техникуме водного транспорта. В 1935 году Андропов и Енгалычева поженились. Как писала Лариса Васильева в своей книге «Кремлевские жены», это был брак по большой любви. Когда после окончания техникума Нина Ивановна уехала по распределению НКВД в Ленинград, Андропов писал ей трогательные письма. Впрочем, злые языки утверждали, что Юрий выбрал Нину по расчету: ее отец руководил череповецким отделением Госбанка.

В 1937 году Юрий Андропов переехал в Ярославль, его перевели в Ярославский обком комсомола. Нина Енгалычева тоже вернулась к мужу и устроилась в Ярославский архив НКВД. Ей предлагали остаться в Ленинграде, но ради Юрия она отказалась от выгодного предложения. У супругов родились дети: в 1936 году на свет появилась дочь Евгения, а в 1940 году сын Владимир. Однако семейное счастье оказалось недолгим. Вскоре после рождения Владимира, Андропова направили в Петрозаводск, он стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР. Вот только Нина Ивановна ехать вместе с любимым супругом почему-то не захотела. Наверняка Енгалычева надеялась, что семья непременно воссоединится.

Вторая семья и закрытая тема

Однако в Ярославль Юрий Андропов уже не вернулся. В Карелии Андропов познакомился с Татьяной Филипповной Лебедевой. Скорее всего, между Лебедевой и Андроповым тоже вспыхнули серьезные чувства. В противном случае последний вряд ли стал бы так рисковать карьерой. Разводы в то время вовсе не приветствовались, а Нина Енгалычева принялась к тому же забрасывать партийные органы жалобами о том, что муж ей абсолютно не помогает. Впрочем, Евгения Андропова утверждала, что ее мать никогда и ничего не требовала. Как бы то ни было, Юрий Владимирович зарегистрировал с Татьяной Филипповной официальный брак, в котором на свет появились еще двое детей.

По словам Леонида Млечина, автора множества исторических книг, судьбой детей от первого брака Андропов перестал интересоваться почти сразу же после развода с Ниной Енгалычевой. В трудные военные годы он фактически не оказывал прежней семье никакой помощи. Позже, когда случались редкие встречи со старшими дочерью и сыном, Юрий Владимирович ими тяготился и всегда спешил. По крайней мере, таковы воспоминания Евгении Андроповой. Впрочем, дело было не только в стремлении Андропова избежать распространения информации о предыдущем браке. Просто сын Владимир дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи. Родство с «уголовником» могло повредить продвижению Андропова по карьерной лестнице.

Старшая дочь

Однако неудачная судьба старшего сына не объясняет, почему Юрий Андропов не слишком стремился сблизиться со старшей дочерью. Евгения Андропова, если верить Николаю Зеньковичу, автору издания «Самые секретные родственники», даже была названа в честь матери генсека, Евгении Карловны Файнштейн. Да и воспитывалась Евгения няней Анастасией Васильевной, которая выпестовала самого Андропова. Несмотря на то, что впоследствии Юрий Владимирович стал исправно платить алименты и даже высылал дочери короткие письма, виделся он с ней всего дважды. Правда, один раз он помог Евгении получить путевку в санаторий. Но этим общение между отцом и дочерью и ограничивалось.