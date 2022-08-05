«Я сжег Адольфа Гитлера»: что стало с личным водителем фюрера

«Я сжег Адольфа Гитлера» - так озаглавил свои мемуары личный водитель Гитлера Эрих Кемпка. Действительно, именно при непосредственном участии Кемпки останки фюрера и его жены были уничтожены огнем. А что же стало с самим Эрихом Кемпкой?
Эрих Кемпка родился в 1910 году в Рейнской области в многодетной шахтерской семье выходцев из Польши. Если верить книге Джеймса Макговерна «Мартин Борман. Неизвестный рейхслейтер. 1936-1945», в возрасте 14 лет Кемпка, увлекавшийся автомобилями, бросил школу для того, чтобы стать учеником электромеханика. Правда, впоследствии он все же окончил училище и поступил на работу механиком в одну из немецких компаний, специализировавшуюся на производстве машин.
В 1930 году Эрих Кемпка устроился в аппарат нацисткой партии в Эссене на должность шофера. Тогда же он сам вступил в НСДАП и СС. Спустя 2 года Кемпка стал личным водителем Адольфа Гитлера. В то время он всего лишь замещал своего коллегу Юлиуса Шрека. Однако в 1936 году Шрек скончался от менингита, и Кепка окончательно заменил его. Кроме того Эрих стал руководителем гаража фюрера, который в последующие годы насчитывал десятки единиц техники.
Но Эрих Кемпка проявлял рвение в работе не только из-за любви к автомобилям. Он восхищался своим шефом Адольфом Гитлером, поэтому выполнял все его приказы беспрекословно. По словам Леонида Млечина, Кепка даже развелся со своей женой по указке Гитлера. Прежде супруга Эриха работала проституткой в Берлине, что не нравилось фюреру, и тот велел своему личному водителю расстаться с ней. Кемпка безропотно покорился.
Неудивительно, что Эрих Кемпка заслужил доверие Адольфа Гитлера настолько, что ему разрешалось входить в служебные и личные апартаменты главы нацистской партии без доклада. Благодаря этому он стал свидетелем многих исторических событий. Он же отвечал за уничтожение останков Гитлера и его жены Евы Браун. Именно Кемпка, написавший мемуары «Я сжег Адольфа Гитлера», распорядился слить бензин из автомобилей для того, чтобы сжечь трупы.
После того, как водитель сжег тела Адольфа Гитлера и Евы Браун, 1 мая 1945 года он покинул бункер Гитлера и сумел бежать из осажденного Берлина в Берхесгаден. Так утверждает Хью Тревор-Роупер, автор издания «Последние дни Гитлера». Но оставаться на свободе ему оставалось чуть больше месяца. Кемпка был арестован американскими военными в июне того же года и был отправлен в лагерь, где находился в течение последующих 3 лет.
Эрих Кемпка вышел из лагеря в 1947 году. Никакого наказания за свою службу у Гитлера, а также за членство с НСДАП и СС, Кемпка, судя по всему, не получил. По крайней мере, историки об этом ничего не сообщают. После освобождения бывший водитель фюрера обосновался в Мюнхене. Известно, что он снова женился на женщине по фамилии Кристиан. Позже он перебрался во Фрайберг-на-Неккаре, где и умер в 1975 году в возрасте 64 лет.