«Я сжег Адольфа Гитлера»: что стало с личным водителем фюрера

«Я сжег Адольфа Гитлера» - так озаглавил свои мемуары личный водитель Гитлера Эрих Кемпка. Действительно, именно при непосредственном участии Кемпки останки фюрера и его жены были уничтожены огнем. А что же стало с самим Эрихом Кемпкой?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Путь к фюреру

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Эрих Кемпка родился в 1910 году в Рейнской области в многодетной шахтерской семье выходцев из Польши. Если верить книге Джеймса Макговерна «Мартин Борман. Неизвестный рейхслейтер. 1936-1945», в возрасте 14 лет Кемпка, увлекавшийся автомобилями, бросил школу для того, чтобы стать учеником электромеханика. Правда, впоследствии он все же окончил училище и поступил на работу механиком в одну из немецких компаний, специализировавшуюся на производстве машин.

В 1930 году Эрих Кемпка устроился в аппарат нацисткой партии в Эссене на должность шофера. Тогда же он сам вступил в НСДАП и СС. Спустя 2 года Кемпка стал личным водителем Адольфа Гитлера. В то время он всего лишь замещал своего коллегу Юлиуса Шрека. Однако в 1936 году Шрек скончался от менингита, и Кепка окончательно заменил его. Кроме того Эрих стал руководителем гаража фюрера, который в последующие годы насчитывал десятки единиц техники.

На службе у Гитлера

Но Эрих Кемпка проявлял рвение в работе не только из-за любви к автомобилям. Он восхищался своим шефом Адольфом Гитлером, поэтому выполнял все его приказы беспрекословно. По словам Леонида Млечина, Кепка даже развелся со своей женой по указке Гитлера. Прежде супруга Эриха работала проституткой в Берлине, что не нравилось фюреру, и тот велел своему личному водителю расстаться с ней. Кемпка безропотно покорился.

Неудивительно, что Эрих Кемпка заслужил доверие Адольфа Гитлера настолько, что ему разрешалось входить в служебные и личные апартаменты главы нацистской партии без доклада. Благодаря этому он стал свидетелем многих исторических событий. Он же отвечал за уничтожение останков Гитлера и его жены Евы Браун. Именно Кемпка, написавший мемуары «Я сжег Адольфа Гитлера», распорядился слить бензин из автомобилей для того, чтобы сжечь трупы.

Дальнейшая судьба

После того, как водитель сжег тела Адольфа Гитлера и Евы Браун, 1 мая 1945 года он покинул бункер Гитлера и сумел бежать из осажденного Берлина в Берхесгаден. Так утверждает Хью Тревор-Роупер, автор издания «Последние дни Гитлера». Но оставаться на свободе ему оставалось чуть больше месяца. Кемпка был арестован американскими военными в июне того же года и был отправлен в лагерь, где находился в течение последующих 3 лет.