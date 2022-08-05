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2 часа назад

Бывшая жена Билла Гейтса продала акции от мужа на миллиард долларов

Lenta.ru

Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Френч Гейтс продала доставшиеся ей после развода акции на сумму более чем в миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Бывшая жена Билла Гейтса продала акции от мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После расторжения брака Френч Гейтс получила ценные бумаги различных предприятий на общую сумму в 6,3 миллиарда долларов, переданные ей бывшим мужем. Почти четверть из них теперь распродана — с декабря 2021 года она избавилась от акций на сумму в 1,44 миллиарда долларов до вычета налогов. В конце прошлого года экс-супруга предпринимателя продала несколько миллионов акций компании AutoNation, занимающейся продажей авто, на общую сумму в 429 миллионов долларов.

Примерно в то же время проданы акции канадской железнодорожной компании Canadian National Railway стоимостью в 468 миллионов долларов. Также дополнительный пакет этого же предприятия был продан в июне (еще 538 миллионов долларов). Кроме того, Френч Гейтс избавилась и от акций Coca-Cola FEMSA на несколько миллионов долларов.

О разводе Гейтсы объявили в мае 2021 года. В браке они прожили 27 лет. Часть акций на сумму около 3 миллиардов долларов предприниматель передал бывшей супруге в прошлом августе.

Люди,Мелинда Френч,Билл Гейтс,Coca-Cola,
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