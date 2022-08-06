«Человек-громоотвод»: мужчина, переживший 7 ударов молнией

Рой Кливленд Салливан был смотрителем национального парка в Вирджинии. Он прославился на весь мир, попав однажды в Книгу Рекордов Гиннеса как человек, переживший самое большое количество ударов молнии.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Салливан 7 раз был поражен молнией. За каждый из них есть зарегистрированные повреждения, которые подтверждают факт удара.

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Первый раз Рой столкнулся с грозой в 1942 году, когда прятался от непогоды в пожарной башне, еще не оснащенной громоотводом. Тогда пострадали его ноги – молния оставила полосу на его ноге и проделала дыру в обуви, повредив палец.

В 1962 году молния застала мужчину прямо за рулем его грузовика. Удар пришелся по дереву, росшему около дороги, после чего «отскочил» в открытое окно автомобиля. Салливан потерял сознание и чуть было не угодил с обрыва – машина чудом остановилась за секунды до падения. В тот раз он лишился бровей, ресниц и волос на голове.

В 1970 году молния опалила плечо Роя, отразившись от трансформатора, куда попала изначально.

В 1972 году молния застала Салливана во время его работы на станции рейнджеров в национальном парке Шенандоа. После этого случая он всерьез начал опасаться за свою жизнь, поверив в то, что смерть буквально преследует его.

В 1973 году при патрулировании парка мужчина заметил грозовое облако и принял решение быстрее уехать, «опередив» непогоду. Когда ему показалось, что молния осталась позади, он вышел из грузовика и получил очередной удар. Молния прошла почти через все тело смотрителя и, уже по обыкновению, подожгла волосы. Однако Салливан уже привык возить с собой бутылку воды именно на такой случай – затушить горящую голову.

В 1976 году ситуация была схожей, Рой также пытался убежать от облака, однако не смог. Молния повредила его лодыжку.

В 1977 году молния снова достала Роя Кливленда – он получил удар в макушку, после которого задокументировал ожоги головы, груди и живота.