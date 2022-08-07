Зачем дед первого президента России изменил свою фамилию

Ситуация с родословной первого президента России довольно запутанная. По-прежнему нет однозначных ответов на вопросы, касающиеся правильности написания фамилии предков Ельцина, их национальности и образа жизни.

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Почему поменяли "ы" на "и"?

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Фамилия «Ельцин», согласно Википедии, – русская, образованная от тюркского прозвища Елчы или Эльчи, что переводится как «вестник». Впрочем, по мнению той же Википедии, фамилия Ельцин (или Елцин) в первоначальном варианте могла звучать как Елчин, Ельчин или даже Эльчин. Подобные фамилии до сих пор распространены на Урале.

Самым первым предком Бориса Ельцина предположительно считается житель Великого Новгорода Елизарко Елец, бежавший в 1495 году на северный Урал от бесчинств московитов, которые покусились на некогда вольную республику. Так и закрепился на Урале род новгородского беглеца.

Часть исследователей полагает, что предки Бориса Николаевича вплоть до 1920-х годов носили фамилию Ельцын – именно через «ы» она писалась во всех официальных документах, также, как и другие подобные фамилии – Солженицын, Курицын, Спицын. По одной из версий, букву «ы» на «и» заменил дед первого российского президента Игнатий. А за ним так стал записываться его отец Николай. Версий видоизменения фамилии несколько. Согласно одной из них, Николай Ельцин таким способом хотел уйти от наказания за службу в колчаковской армии. Для этого он якобы изменил не только букву, но и год своего рождения – 1899 на 1906.

Историк-архивист Д. А. Панов указывает на то, что изначально предки Бориса Николаевича записывались как Елцыны, позднее к фамилии был добавлен мягкий знак, и только после прихода советской власти в окончании появилась буква «и». Сделано это было, по мнению историка, не по соображениям безопасности, а согласно духу нового времени.

Потомок «сельских капиталистов»

В своей автобиографии Борис Николаевич писал, что его семья жила бедно – «домик небольшой, корова. Была лошадь, но она вскоре пала. Как и все, вступили в колхоз. В 1935-м, когда уже и корова сдохла, и стало невмоготу, дед начал ходить по домам и класть печки. Тогда же отец завербовался на стройку рабочим».

Однако автор монографии о Ельцине журналист Борис Минаев рассказывает о том, о чем умолчал первый президент. Оказывается, дед Бориса Ельцина Игнатий был владельцем мельницы, которую впоследствии смог модернизировать. Обладали Ельцины и своей молотилкой, а также пятью лошадьми и четырьмя коровами. Профессор Гарвардского университета, биограф Бориса Ельцина Тимоти Колтон и вовсе называет Игнатия «сельским капиталистом».

Дед Ельцина по материнской линии Василий Старыгин не мог похвастаться такой собственностью, как Игнатий Ельцин. Он был мастером работы по дереву. Однако уже в советское время Василий был замечен в том, что для строительства домов нанимал сезонных рабочих – батраков. То есть, согласно новый революционной идеологии он эксплуатировал чужой труд.

В 1930 году оба деда Бориса Николаевича попали под раскулачивание. Игнатия как наиболее рьяного антисоветчика выслали в Надеждинск (ныне Серов) – самый северный край Уральской области с суровым климатом и скудной землей. Забрали у Ельциных все – 12 Га земли, дом, мельницу, молотилку, скот, даже домашнюю утварь и одежду, которую сами конфискаторы и стали носить.

Призрачное еврейство

До сих пор горячие споры ведутся вокруг национальности первого российского президента. Одни говорят, что у Ельцина русские корни, другие уверяют, что еврейские. В свое время главный редактор «Литературных новостей» Эдмунд Иодковский заметил, что у него нет и тени сомнения в национальной принадлежности Бориса Николаевича, только он предпочитает говорить об этом в узком кругу единомышленников. Речь шла о еврейских корнях Ельцина. Какие могут быть на этот счет аргументы?

Среди первых, кто на заре 90-х заговорил о еврейских корнях Бориса Ельцина была жившая в США писательница Алла Кротова. В своей книге «Сладостный дар» она отмечает: только неискушенному в ономастике человеку может показаться, что фамилия Ельцин русская, между тем, она русифицировано затемнена.

Автор обращает внимание на то, что чередование «ы» и «и» в окончаниях некоторых российских фамилий играет важную роль, которую может распознать лишь специалист-ономаст. В данном случае, согласно Кротовой, фамилия Ельцин происходит не от названия города Елец (здесь производными являются фамилии типа Ельцов или Елецкий), а от еврейского антропонима, деминатива (уменьшительного) женского имени Ельця.

Кротова утверждает, что от этого еврейского имени также пошли фамилии Елкин, Елчин, Елшин. «Что же касается фамилии Ельцин, то она встречается и в США, попав в Америку вместе с эмигрировавшими сюда в конце XIX века евреями», – заключает автор.

Бытует еще один аргумент, который может указывать на еврейскую родословную первого президента России. Это комиссар, еврей по национальности Борис Моисеевич (Михайлович) Эльцин, которого некоторые исследователи называют дядей Бориса Николаевича. На эту родственную связь, в частности, обращал внимание народный депутат Свердловского райсовета Москвы Валерий Родиков в фельетоне, опубликованном в журнале «Молодая гвардия» №3 за 1993 год.

Родиков в своем материале отмечает активную политическую деятельность Бориса Эльцина, который являлся председателем Уфимского Губсовнаркома. Он был соратником Троцкого, тесно общался с Лениным и даже предлагал последнему ужесточить правящий режим, на что вождь мирового пролетариата ответил отказом.

Во времена Большого террора Борис Эльцин был обвинен в троцкизме и расстрелян. «В честь погибшего мученической смертью дяди-троцкиста и был назван племянник Борис со слегка видоизмененной фамилией – Ельцин», – резюмирует депутат.