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2 часа назад

Семья принца Уильяма готовится переехать в Виндзор

Газета.Ru

Принц Уильям и Кейт Миддлтон этим летом заняты переездом в новый дом и оформлением детей в новую школу. Об этом рассказало издание The Sun со ссылкой на дядю герцогини Кембриджской Гэри Голдсмита.

Семья принца Уильяма готовится переехать в Виндзор
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У Уильяма и Кейт этим летом дел по горло, потому что они переезжают, чтобы быть поближе к королеве, и устраивают детей в новую школу. Но я думаю, что они готовы к новой главе своей жизни», — сказал Гэри Голдсмит.

Предполагается, что герцоги Кембриджские переедут из Кенсингтонского дворца в Лондоне, где расположена их официальная резиденция, и для того, чтобы быть рядом с Елизаветой II, и для того, чтобы их трое детей чувствовали себя свободнее.

«Думаю, Уиллу и Кейт нужно пространство, где они смогут воспитывать детей. Кенсингтонский дворец — это роскошная тюрьма для детей, а они хотят играть в футбол без того, чтобы за ними подглядывали из-за ворот. Думаю, Виндзор для них идеален, у них будет много свободы, и они смогут вместе ходить в школу», — сказала изданию королевский биограф Ингрид Сюард.

Считается, что семья принца Уильяма займет в Виндзоре коттедж «Аделаида» с четырьмя спальнями.

Люди,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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