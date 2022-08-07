Семья принца Уильяма готовится переехать в Виндзор

«Думаю, Уиллу и Кейт нужно пространство, где они смогут воспитывать детей. Кенсингтонский дворец — это роскошная тюрьма для детей, а они хотят играть в футбол без того, чтобы за ними подглядывали из-за ворот. Думаю, Виндзор для них идеален, у них будет много свободы, и они смогут вместе ходить в школу», — сказала изданию королевский биограф Ингрид Сюард.