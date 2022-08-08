Кто стал первыми альпинистами и зачем они полезли на гору

Среди всех видов спорта самым романтичным можно назвать альпинизм. При этом, чтобы взобраться на вершину горы требуются практически все физические навыки, да еще и немалый интеллект. Олимпийским видом спорта он не стал только потому, что гору на стадион не притащишь, да и восхождение порой длится не один день. Но альпинизм – это больше чем спорт и потому совершившие восхождение на величайшие вершины мира становятся кумирами миллионов, а 8 августа отмечается Международный день альпиниста.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Дата выбрана не случайно – в этот день в 1786 году была покорена высочайшая точка Европы — гора Монблан. Сделали это французы Мишель Габриэль Паккард и Жак Бальма. Паккард был врачом и путешественником, а его напарник Бальма жил у горы, был охотником и проводником для праздной публики, но именно он стал инициатором восхождения.

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Люди издревле селились у гор – там были богатые луга, которые способствовали животноводству. Большое значение имела чистая вода, которая стекала по склонам – как известно, качество воды было большой проблемой, а самыми распространенными болезнями древности и средневековья были желудочные. Не случайно римляне тянули акведуки на сотни километров, чтобы получать воду с гор, которую не надо было обеззараживать вином или уксусом.

Большое впечатление производила и мощь гор. Не случайно все боги селились на горных вершинах и чем выше и недоступнее для смертных была она, тем больше имела шансов стать жилищем для сверхсуществ. Названия многих гор с местных языков так и переводятся – «обитель богов». Или просто объявляются священными.

ГлагоL

Деревушка Шамони во французской Савойи ничем особо не отличалась от остальных в Альпах, кроме того, что располагалась у самой высокой, 4 810 метров, горы Мон-Блан. С начала XVIII века у европейцев появилась идея-фикс – покорить эту вершину, на которую еще никто не ступал. В Шамони потянулись многочисленные туристы того времени. Местные жители сменили крестьянский труд на их обслуживание, многие стали проводниками. Одним из них и был Жак Бальма.

Но началось все на четверть века раньше. В 1760 году швейцарский геолог и ботаник Гораций Бенедикт де Сюсюр сделался заядлым альпинистом. Он был молод, только 20 лет и тоже дерзнул покорить Монблан. Однако это ему не удалось. Тогда, будучи человеком весьма обеспеченным, он объявил о награде любому, кто это сделает первым. Но до 1786 году никому не удавалось.

Врач и альпинист Мишель Паккард, когда прибыл в Шамони наверняка тоже не особо надеялся взобраться на Монблан, хотя и мечталось. И скорее всего поделился такой мечтой с Жаком Бальмой. Никаких сведений как происходило знакомство и какой при этом состоялся разговор почти не сохранилось, поэтому тут мы можем только предполагать, как это все было.

Возможно, Паккард, обсуждая маршрут с Бальмой с сожалением посетовал, что нельзя взойти на сам Монблан, возможно даже и не упоминал его, а разговор о вершине-мечте завел Бальма, которому очень хотелось получить награду назначенную де Сюсюром. Но совершенно точно известно, что Бальма заявил Паккарду, что знает маршрут на вершину.

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7 августа они начали восхождение. Путь оказался не таким уж и легким и Паккард несколько раз порывался вернуться. Но его останавливал напарник, его уверенность была невероятно высокой, и они продолжали путь. На чем была основано это убеждение мы не знаем и тут снова пускаемся в догадки.

Скорее всего Бальма давно и тщательно готовился к восхождению, разведал и изучил все возможные пути. Но сам осуществить подъем не мог из-за нехватки необходимого и наверняка дорого снаряжения. Ему нужен был богатый турист, но при этом достаточно честный, чтобы не присвоить награду себе. Паккард оказался подходящим кандидатом.

8 августа 1786 года в 18ч 23м они ступили на вершину Монблана. Первым взобрался Паккард и тут же принялся проводить физические измерения – зафиксировал температуру и атмосферное давление, сделал зарисовки видов с вершины. Он же установил там флаг в знак того, что люди тут были и вершина покорена. С тех пор это стало традицией всех альпинистов.

Паккард и Бальма сумели столь же счастливо спуститься с Монблана. Первый немедленно засел за книгу, второй тут же побежал к де Сюсюру за наградой. И получил ее, а также титул покорителя высочайшей вершины Европы. Почему так произошло и поделился ли Бальма премией с Паккардом тоже ничего не сообщается.

Не исключено, что с самого начала это была часть договора между ними – Паккарда интересовал спортивный интерес и научные данные, а Бальма получил, вне всякого сомнения, заслуженные им деньги. Во всяком случае Паккард никогда никаких претензий к Бальме не предъявлял.

ГлагоL

С этого момента начинается эра спортивного альпинизма, который получил популярность и название от Альп. Европейцы покоряли одну за другой все вершины континента, которые ранее были недоступны и к началу XXвека таковых уже не осталось.

Англичане обратили внимание на более высокие горы в своих колониях и принялись штурмовать Гималаи. Начало высотному альпинизму положил Том Лонгстафф, покоривший пик Трисуп высотой более 7 000 метров. А высочайшая вершина планеты гора Джомалунгма (Эверест, 8 848м) была взята 29 мая 1953 года индийцем Норгэем Тенцингом и новозеландцем Эдмундом Хиллари.

В России первым задокументированным скалолазом считается… Пётр I. Он в 1697 году взошел на гору Брекен в Южной Германии. Хотя надо понимать, что все, кто жил у гор и в горах (Урал, Кавказ) явно брали более высокие вершины, как и жители деревушки Шамони. Доказательством тому стало, что в 1829 году Киляр Хаширов совершил восхождение на восточную вершину Эвереста. А он будет повыше Монблана – 5 621 метр.