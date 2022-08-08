Куда исчез экс-солист группы «На-На» Владимир Асимов

Группа «На-На» на заре своего существования действительно сумела раскрутиться настолько, что ее считали самым популярным бойзбендом. Коллектив Бари Алибасова собирал залы по всей стране, и у каждого члена была армия поклонниц. Одним из самых красивых артистов в «На-На» считался Владимир Асимов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Фаина», «Упала шляпа» и другие хиты группы Бари Алибасова звучали буквально из каждого утюга. Люди мечтали попасть на концерты коллектива, не в последнюю очередь из-за самих солистов. Причем слава артистов доходила до такой степени, что им буквально не давали свободно вздохнуть.

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Асимов неизменно появлялся на сцене в образе обворожительного мачо. А за пределами концертных залов ему приходилось скрываться от поклонниц. Фанатки преследовали музыканта по пятам, отправляли ему нижнее белье и даже пытались проникнуть в гостиничные номера. Можно представить, какого было Владимиру Абдурахимовичу.

Уход Асимова из «На-На» стал неожиданным. Хотя он продолжал время от времени выступать с экс-коллегами, артист все же сосредоточился на сольной карьере. С 1998 года музыкант выпустил песни «Ночкой темною», «Яблоневый цвет», «Я приеду», «Самый лучший день» и другие композиции. А потом певец внезапно пропал с радаров.

Недавно поклонники некогда известного музыканта забили тревогу из-за его затянувшегося молчания. Люди всерьез решили, что Асимов мог и вовсе умереть. Однако это не так. Взбудораженных фанатов Владимира Абдурахимовича успокоил его коллега по «На-На» Вячеслав Жеребкин.

«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — поделился музыкант в эфире программы «Привет, Андрей» на канале «Россия 1».

За границей Асимов находится уже более 12 лет. Известно, что он устроился в провинциальном городе Аликанте, получив испанское гражданство. Вместе с Владимиром Абдурахимовичем на юго-запад Европы перебралась и его жена Татьяна Томилина.

Со своей будущей супругой, главой российского банка, Асимов познакомился благодаря Бари Алибасову. Примечательно, что по условиям контракта звездам «На-На» было запрещено заводить жен и выставлять на всеобщее обозрение свои романтические отношения. Однако Асимов по-настоящему влюбился в Томилину. Артист настолько хотел завести семью, что даже решил сыграть с избранницей тайную свадьбу. По сути, какое-то время Владимир Абдурахимович жил на два дома. В одной никому не известной квартире находилась супруга звезды, вторая существовала для прикрытия и располагалась недалеко от студии. О браке Асимова и Томилиной стало известно только после ухода знаменитости из «На-На».