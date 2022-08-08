Британский пилот отказался от работы из-за изменения климата

В Британии пилот Тодд Смит отказался от своей работы из-за изменения климата. О том, что побудило его уйти из авиации и стать экоактивистом, он поделился в интервью с Deutsche Welle (DW) (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

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Пилот задумался об изменении климата после того, как в 2018 году заболел воспалением кишечника. Стремясь скорее вернуться к работе, он начал выполнять предписания врача и практически полностью отказался от животной пищи. Вместе с этим Смит посмотрел несколько документальных фильмов, где говорилось о том, какой ущерб животноводство наносит окружающей среде и климату.

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В результате Смит перешел на веганство и увлекся изучением материалов об изменении климата. В какой-то момент мужчина осознал, что он уже был свидетелем последствий глобального потепления, когда стоял на вершине Радужной горы в Перу — ее снежный покров растаял из-за изменения климата. Позже Смит узнал об углеродном следе от каждого полета и о том, что авиация ответственна за два процента выбросов углекислого газа в мире. Ему также стало известно, что 80 процентов людей, никогда не летавших на самолете, сильнее других страдают от изменения климата, в отличие от одного процента населения, которое производит половину этих выбросов. Подобный факт показался Смиту несправедливым.

Постепенно Смит понял, что из-за изменившихся убеждений он больше не может заниматься любимым делом. Он прекратил полеты и стал активистом экологической организации Extinction Rebellion. Там он познакомился с коллегами из авиационной отрасли со схожими взглядами и основал организацию Safe-Landing, стремящуюся убедить крупных авиаперевозчиков сократить число полетов и развиваться в соответствии с меняющимися климатическими условиями.

«Нам нужно меньше летать, если мы хотим обеспечить долгосрочное будущее отрасли. Я просто поступаю в соответствии с тем, как меня учили, и делаю все, что в моих силах, чтобы заставить отрасль снизить свои риски. В конце концов, безопасность — наш приоритет номер один», — считает Смит.

Через некоторое время ему удалось уговорить членов своей семьи принять свои новые убеждения, и весной 2022 года они присоединились к нему на своей первой акции протеста.