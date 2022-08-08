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1 час назад

Стриптизерша опозорила принца Гарри

Мария Иглина

На недавнем аукционе некая Кэрри Ройял выставила на продажу предмет одежды, который принадлежит принцу Гарри. Об этом сообщает издание TMZ.

Стриптизерша опозорила принца Гарри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о плавках принца, в которых он был около 10 лет назад перед тем, как отправиться на вечеринку в Лас-Вегас. Там во время игры в бильярд на раздевание он лишился всей своей одежды, представ перед перед просочившимся на мероприятие фотографом.

Кэрри Ройял, которая выставила плавки на аукцион, в то время работала стриптизершей и работала в ночном клубе. Свое решение девушка объяснила тем, что Гарри пора напомнить, как он умел веселиться. Якобы принц забыл, какой он на самом деле.

Известно, что в процессе торгов цена может дойти до миллиона долларов. Также, если кто-то выложит за плавки не менее 800 тысяч долларов, то тот в подарок получит бутылку шампанского Dom Perignon Rose.

Кэрри отметила, что большую часть суммы внесет в Archwell, благотворительный фонд, учрежденный Гарри и Меган.

Ранее семья из США купила дом и спустя месяц обнаружила в нем сюрприз.

Люди,принц Гарри,
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