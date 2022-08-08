Стриптизерша опозорила принца Гарри

На недавнем аукционе некая Кэрри Ройял выставила на продажу предмет одежды, который принадлежит принцу Гарри. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет о плавках принца, в которых он был около 10 лет назад перед тем, как отправиться на вечеринку в Лас-Вегас. Там во время игры в бильярд на раздевание он лишился всей своей одежды, представ перед перед просочившимся на мероприятие фотографом.

Кэрри Ройял, которая выставила плавки на аукцион, в то время работала стриптизершей и работала в ночном клубе. Свое решение девушка объяснила тем, что Гарри пора напомнить, как он умел веселиться. Якобы принц забыл, какой он на самом деле.

Известно, что в процессе торгов цена может дойти до миллиона долларов. Также, если кто-то выложит за плавки не менее 800 тысяч долларов, то тот в подарок получит бутылку шампанского Dom Perignon Rose.

Кэрри отметила, что большую часть суммы внесет в Archwell, благотворительный фонд, учрежденный Гарри и Меган.