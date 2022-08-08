Дочь Кеннеди почтила память людей, которые спасли ее отца

Новый посол США в Австралии Кэролайн Кеннеди встретилась с детьми жителей Соломоновых островов, спасших жизнь ее отца, Джона Кеннеди , во время Второй Мировой войны. Об этом пишет The Guardian.

Кэролайн Кеннеди прибыла в Хониару, столицу Соломоновых островов, на празднование 80-й годовщины битвы за Гуадалканал. Во время визита посол США в Австралии встретилась с детьми двух человек, которые спасли жизнь ее отца.

Во время сражения на патрульный катер PT-109 Джона Кеннеди, ставшего впоследствии президентом США, наехал японский эсминец. Кеннеди и его команде удалось доплыть до контролируемого японцами острова, где их нашли два местных жителя - Эрони Кумана и Биуку Гаса. Они охраняли берег со стороны союзных сил в тылу врага. Кумана и Гаса отнесли австралийскому береговому наблюдателю записку от Кеннеди, написанную на кокосе. После этого экипаж патрульного катера удалось спасти. Кэролайн Кеннеди встретилась с Джоном Колони, сыном Куманы, и Нельмой Ане, дочерью Гасы, на церемонии и подарила им копию кокосовой шелухи, на которой ее отец написал послание о бедствии. Оригинал находится в Музее Кеннеди в Бостоне.