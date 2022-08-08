Назван метод воспитания детей в семье герцогов Кембриджских

Королевский эксперт Дункан Ларкомб утверждает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей, принцессу Шарлотту и принцев Луи и Джорджа, теми методами, которыми пользовались в семье герцогини Кембриджской. Они решили отказаться от традиционной королевской модели, чтобы их дети были приземленными. Об этом пишет Mirror.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не так часто берут детей на публичные мероприятия, чтобы дать им возможность жить обычной жизнью. Это, по словам Ларкомба, был один из принципов, согласно которому Кэрол и Майк Миддлтон воспитывали своих детей: Джеймса, Пиппу и Кейт.

"Я думаю, что уже некоторое время мы видим, что модель воспитания, которую Уильям и Кейт используют, - это стиль Миддлтонов. Это крепкая семья: братья, сестры и все остальные. И это крепкая единица",

- рассказал королевский эксперт в эфире телепрограммы The Royal Beat.