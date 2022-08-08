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2 часа назад

Королевский эксперт назвал метод воспитания детей в семье герцогов Кембриджских

Газета.Ru

Королевский эксперт Дункан Ларкомб утверждает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей, принцессу Шарлотту и принцев Луи и Джорджа, теми методами, которыми пользовались в семье герцогини Кембриджской. Они решили отказаться от традиционной королевской модели, чтобы их дети были приземленными. Об этом пишет Mirror.

Назван метод воспитания детей в семье герцогов Кембриджских
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не так часто берут детей на публичные мероприятия, чтобы дать им возможность жить обычной жизнью. Это, по словам Ларкомба, был один из принципов, согласно которому Кэрол и Майк Миддлтон воспитывали своих детей: Джеймса, Пиппу и Кейт.

"Я думаю, что уже некоторое время мы видим, что модель воспитания, которую Уильям и Кейт используют, - это стиль Миддлтонов. Это крепкая семья: братья, сестры и все остальные. И это крепкая единица",

- рассказал королевский эксперт в эфире телепрограммы The Royal Beat.

Во время празднования Платинового юбилея королевы принц Луи стал главной звездой. Он корчил рожи, стоя на балконе во время торжественного парада. Принцесса Шарлотта занималась тем же на Играх Содружества. Самый старший ребенок, принц Джордж, ведет себя сдержанно. Недавно он впервые посетил Уимблдонский турнир по теннису.

Люди,Кейт Миддлтон,
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