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1 час назад

Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ

Lenta.ruиещё 3

Японский дизайнер и основатель одноименного модного дома Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что модельер ушел из жизни 5 августа. Причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь — гепатоцеллюлярная карцинома.

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. В 1970-м он основал компанию Miyake Design Studio (MDS), а уже через год представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Последующие годы стали временем быстрого подъема бренда. В 1973 году модельер перенес показы MDS в Париж, а еще через год открыл свой первый флагманский магазин в Токио.

Японец являлся представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.

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