Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. В 1970-м он основал компанию Miyake Design Studio (MDS), а уже через год представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Последующие годы стали временем быстрого подъема бренда. В 1973 году модельер перенес показы MDS в Париж, а еще через год открыл свой первый флагманский магазин в Токио.