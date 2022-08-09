Принц объявил о помолвке с 32-летней студенткой

40-летний принц Людвиг Генрих Баварский сделал предложение 32-летней Софи-Александрой Эвекинк, студентке факультета криминологии Оксфорда, происходящей из голландско-канадской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Слухи о грядущей свадьбе ходили с тех пор, как на безымянном пальце Эвекинк заметили кольцо с крупным изумрудом. Позже о помолвке официально объявил офис Королевского дома Баварии.

По заявлению отца Людвига, принца Луитпольда, он надеется, что пара в скором времени создаст семью.

«Людвиг сделал хороший выбор. Моя будущая невестка — очень умная и образованная женщина»,

— добавил он.

Предполагается, что принц Людвиг сделал предложение Эвекинк в немецкой общине Берхтесгаден, Бавария. Дата свадьбы пока не назначена.

Принц Людвиг-Генрих Баварский родился 14 июня 1982 года в немецком городе Ландсберг-на-Лехе, расположенном в федеральной земле Бавария. Он — третий из пяти детей принца Луитпольда Рупрехта Генриха и принцессы Катрин Беатрикс Виганд. Принц является титулярным королем Баварии.