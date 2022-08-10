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2 часа назад

Историк моды Тим Ильясов рассказал, как Иссэй Мияке одел в водолазку Стива Джобса

Газета.Ru

Скончавшийся на 85-м году жизни японский модельер Иссэй Мияке был хорошим другом Стива Джобса и человеком, который придумал для него «униформу» в виде черной водолазки. Об этом написал исследователь моды Тим Ильясов в своем Telegram-канале «Тим Ильясов о моде».

«Джобс и Мияке познакомились еще в 1980-х. Стив хотел ввести на заводах Apple униформу по примеру Sony и попросил разработать ее Мияке»,

— рассказал Тим Ильясов.

По его словам, идея в США, стране «культивируемого индивидуализма», одобрения не встретила. Однако самому Стиву Джобса водолазка понравилась, и он заказал ее у японского дизайнера. Иссэй Мияке в ответ «прислал другу сразу сотню его любимых свитеров».

«"Вот их я и ношу. Хватит на всю мою жизнь", — рассказывал Джобс в своей биографии, но износить все водолазки от Мияке он не успел…»

— написал исследователь моды.

Иссэй Мияке скончался в возрасте 84 лет в пятницу, 5 августа.

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