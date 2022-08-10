Композитор рассказал о скрытом смысле песни «Белые розы»

Автор хитов группы «Ласковый май» сообщил, что съемки клипа на песню «Белые розы» проходили в кафе «Метелица» на Арбате, но готовый результат его не устроил. Вспоминая о знаменитой композиции, Кузнецов рассказал о ее скрытом смысле.