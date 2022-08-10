Композитор рассказал о скрытом смысле песни «Белые розы»

Советский и российский композитор Сергей Кузнецов рассказал о подтексте песни «Белые розы», которую исполнял певец Юрий Шатунов.
Автор хитов группы «Ласковый май» сообщил, что съемки клипа на песню «Белые розы» проходили в кафе «Метелица» на Арбате, но готовый результат его не устроил. Вспоминая о знаменитой композиции, Кузнецов рассказал о ее скрытом смысле.
«Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах»,
— цитирует композитора Teleprogramma.pro.
Ранее продюсер Шатунова Андрей Разин заявил, что Кузнецов вымогал деньги у певца.