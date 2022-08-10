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1 час назад

Композитор Сергей Кузнецов рассказал о скрытом смысле песни «Белые розы»

Слово и Делоиещё 2

Советский и российский композитор Сергей Кузнецов рассказал о подтексте песни «Белые розы», которую исполнял певец Юрий Шатунов.

Композитор рассказал о скрытом смысле песни «Белые розы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Автор хитов группы «Ласковый май» сообщил, что съемки клипа на песню «Белые розы» проходили в кафе «Метелица» на Арбате, но готовый результат его не устроил. Вспоминая о знаменитой композиции, Кузнецов рассказал о ее скрытом смысле.

«Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах»,

— цитирует композитора Teleprogramma.pro.

Ранее продюсер Шатунова Андрей Разин заявил, что Кузнецов вымогал деньги у певца.

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