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1 час назад

Британка стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры

Британка рассказала, что стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры, пишет LADBible.

Британка стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

59-летняя Джей Боуман заплатила $600 за лечение фибробластами, чтобы подтянуть кожу на шее. Косметолог рассказала клиентке, что во время процедуры через нее пройдет высокочастотный электрический ток, который будет стимулировать регенерацию тканей, что приведет к омоложению кожи. Правда, вместо обещанного эффекта Джей столкнулась с неприятными последствиями. После сеанса у Боуман появились на шее красные пятна и шрамы, а кожа стала обвисшей, а не упругой.

"Я не выхожу на улицу без шарфа. Я была похожа на ящерицу",

- пожаловалась женщина.

Теперь Джей советует людям тщательнее выбирать косметологов и запустила петицию, призывающую к более строгим правилам в индустрии красоты. Кроме того, британка обратилась за помощь к адвокату, чтобы наказать виновных.

"Я не гонюсь за деньгами, я просто хочу справедливости",

- прокомментировала она.

Ранее женщина из США ослепла на один глаз после укола ботокса.

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