Британка стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры

Британка рассказала, что стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры, пишет LADBible.
59-летняя Джей Боуман заплатила $600 за лечение фибробластами, чтобы подтянуть кожу на шее. Косметолог рассказала клиентке, что во время процедуры через нее пройдет высокочастотный электрический ток, который будет стимулировать регенерацию тканей, что приведет к омоложению кожи. Правда, вместо обещанного эффекта Джей столкнулась с неприятными последствиями. После сеанса у Боуман появились на шее красные пятна и шрамы, а кожа стала обвисшей, а не упругой.
"Я не выхожу на улицу без шарфа. Я была похожа на ящерицу",
- пожаловалась женщина.
Теперь Джей советует людям тщательнее выбирать косметологов и запустила петицию, призывающую к более строгим правилам в индустрии красоты. Кроме того, британка обратилась за помощь к адвокату, чтобы наказать виновных.
"Я не гонюсь за деньгами, я просто хочу справедливости",
- прокомментировала она.
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