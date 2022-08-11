Британка стала похожа на ящерицу после неудачной процедуры

59-летняя Джей Боуман заплатила $600 за лечение фибробластами, чтобы подтянуть кожу на шее. Косметолог рассказала клиентке, что во время процедуры через нее пройдет высокочастотный электрический ток, который будет стимулировать регенерацию тканей, что приведет к омоложению кожи. Правда, вместо обещанного эффекта Джей столкнулась с неприятными последствиями. После сеанса у Боуман появились на шее красные пятна и шрамы, а кожа стала обвисшей, а не упругой.