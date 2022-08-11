Принц Гарри и принц Уильям не знали о съемках сериала об их матери

Примечательно, что принц Уильям уже призывал телеканалы никогда больше не показывать кадры с его матерью, а телекомпания «Би-би-си» поклялась не транслировать и не лицензировать их. По всей видимости, семья не была в курсе съемочного процесса и не принимала в нем участия.