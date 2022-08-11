Принц Гарри и принц Уильям не знали о съемках сериала об их матери

Принц Уильям и принц Гарри «оставались в неведении» относительно выхода документального сериала-расследования гибели принцессы Дианы. Об этом сообщает Daily Mail.
Инсайдеры сообщили, что с 40-летним герцогом Кембриджским и 37-летним герцогом Сассекским не консультировались и предварительно не показывали отснятый материал.
Примечательно, что принц Уильям уже призывал телеканалы никогда больше не показывать кадры с его матерью, а телекомпания «Би-би-си» поклялась не транслировать и не лицензировать их. По всей видимости, семья не была в курсе съемочного процесса и не принимала в нем участия.
Компания Discovery+ сняла новый документальный сериал из четырех частях о гибели принцессы Дианы «Расследование о Диане: Смерть в Париже». Он выйдет в эфир 31 августа. Создатели попытаются восстановить ход событий и дать свою оценку расследованию о гибели принцессы Дианы.