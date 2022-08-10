Писатели, которые ненавидели друг друга

Когда мы говорим о великих русских писателях, создается ощущение некой преемственности. Хотя в реальности многие из них считали друг друга бездарями, конкурировали за внимание публики, а некоторые выходцы из народа завидовали чужому положению в обществе. "Рамблер" расскажет про писателей, которые ненавидели друг друга.

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Владимир Набоков и Федор Достоевский

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Владимир Набоков никогда не понимал всемирной популярности Достоевского. Он всегда поражался тому, как много в произведениях известного автора людей с ментальными проблемами. Набоков был убежден, что Достоевский пишет исключительно о больных людях — истеричках и маразматиках.

«Его полное отсутствие вкуса, монотонный анализ страдающих от фрейдовских комплексов героев, а так же то, что он полностью погряз в трагических злоключениях человеческого достоинства – всем этим тяжело восхищаться».

Иван Бунин и Владимир Маяковский

Иван Бунин и Владимир Маяковский взаимно недолюбливали друг друга. Дело в том, что они оба представляли конфликтующие части общества. Об первой встрече с Маяковским Бунин оставил такую заметку.

« Маяковский… был в мятой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник».

Дело в том, что для критикующего власть общества, кем были и эмигранты, Маяковский виделся провластным поэтом, который начал служить режиму из-за денег, пел оды революции и новому социальному порядку. Однако поэт в виду своей эмоциональности не отмалчивался и на замечания других отвечал.

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги».

Федор Достоевский и Иван Тургенев

Когда Федор Достоевский сталкивался с Тургеневым на улице, то переходил на другую сторону, настолько молодой представитель романтизма был ему неприятен.

Достоевский ненавидел Тургенева за то, что тот родился в хорошей семье, был намного богаче, писал меньше и легче, а получал в три раза больше, так как был популярен.

Когда Тургенев уехал за границу и прожил там несколько лет. Достоевского этот факт возмутил, и он объявил писателя в предательстве родины.

« Тургенев сделался немцем из русского писателя, - вот по чему познается дрянной человек. Пусть купит телескоп, и смотрит на далекую Россию»