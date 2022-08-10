За что самого молодого генерала КГБ лишили всех наград в 2002 году

В начале 70-х в Вене разыгралась шпионская драма: сотрудники КГБ задержали советского агента Николая Артамонова, работавшего под псевдонимом «Ларк», чтобы тайно доставить его на территорию СССР. У нашей разведки были основания полагать, что этот человек перевербован американцами. Однако, выяснить, что именно успел выдать ЦРУ Ларк, так и не удалось: задержанный умер еще в машине, куда его посадили, предварительно усыпив хлороформом.
Оказалось, что один из руководителей операции «перестарался», дав Ларку слишком большую дозу препарата. Этим человеком был Олег Калугин. Уже в наше время специалисты из ФСБ заявляют, что произошло это неслучайно: Калугин и сам к тому времени был перевербован, а Ларк на допросах мог рассказать об этом. Артамонов был одним из первых, но не последним агентом нашей разведки, кто стал жертвой предательства Калугина.
Родился Олег Данилович Калугин в 1934 году в Ленинграде. Его родители были тесно связаны с органами госбезопасности: отец служил в охране первых лиц Ленинграда, мать работала в столовой НКВД.
Получив аттестат о среднем образовании, Олег поступил в Институт иностранных языков МГБ СССР, а сразу после окончания стал слушателем Высшей разведывательной школы №101 КГБ при Совете Министров СССР. Разведшколу он окончил в 1958 году. В 1955 он получил воинское звание младшего лейтенанта и был аттестован в офицерский состав КГБ.
В разведывательной школе Калугин изучал арабский язык и готовился к тому, что будет работать в Каире. Однако, для работы он был направлен в Первый «американский» отдел ПГУ.
Калугина в США была в 1958 году. Он прибыл в Америку в составе первой советской группы студентов-стажеров Колумбийского университета. Калугин должен был изучать журналистику, и для легенды ему приготовили даже диплом об окончании с отличием филфака Ленинградского университета. Как рассказывал сам Калугин уже в наши дни в интервью, данном украинскому журналисту Гордону, целью этой поездки было ознакомление с особенностями жизни в США, обзаведение дружескими связями, но не более того. Тем не менее Калугину именно в это время удалось провести свою первую удачную вербовку, убедив работать на нашу разведку невозвращенца Кудашкина, трудившегося в корпорации, которая занималась созданием твердого топлива для стратегических ракет. Этот человек получил псевдоним «Кук». Самый молодой генерал в истории КГБ Первая командировка продолжалась год. Второй раз Калугин выехал в США уже в 1960 году в качестве корреспондента московского радио. Это было очень напряженное время в отношениях СССР и США, изобиловавшее важными событиями: как раз тогда в Белый дом пришел Кеннеди, затем приключился «Карибский кризис», в Америке был арестован нелегал Фишер и был совершен его обмен на пилота Пауэрса, в СССР сместили Хрущева и на посту Генерального секретаря оказался Брежнев.
Понятно, что у нашей резидентуры в Нью-Йорке работы было невпроворот, и приходилось прибегать к самым разнообразным приемам. Сам Калугин впоследствии признавался, что ему не раз приходилось с целью сбора информации вступать в связь с дамами, работавшими в интересовавших советскую разведку учреждениях.
В 1964 году Калугин оказался на грани провала: сотрудник КГБ Носенко, находясь в Женеве, попросил политического убежища в посольстве США. Поскольку Носенко был в курсе деятельности Калугина, тому пришлось срочно возвращаться в СССР. На жаргоне наших спецслужб такие агенты называются «погорельцами».
Однако, на родине «погорелец» Калугин пробыл недолго. Уже через год его вновь направляют за океан, на сей раз в Вашингтон, да еще под дипломатическим прикрытием. К сорока годам Калугин сделал великолепную карьеру в органах. Он был осыпан наградами и в 1974 году стал самым молодым генералом в истории КГБ. Он был на хорошем счету у начальства, ему благоволил сам Андропов. Все повисло на волоске из-за прокола Артамонова–«Ларка», но для Калугина эта история завершилась вполне благополучно.
Тем не менее к Калугину присмотрелись. И оказалось, что за молодым генералом тянется крайне зыбкий, но вполне заметный след из странных совпадений. Прямых улик против Калугина не обнаружили, но на запад его больше не выпускали. В конце семидесятых Калугина отправили в Ленинград, на должность заместителя начальника. По словам самого Калугина, именно там, в Ленинграде, столкнувшись с реалиями нашей системы, он и стал диссидентом. Он благополучно дослужил до пенсии, в 1989 году вышел в запас. А когда грянула перестройка, стал одним из самых заметных «борцов за перемены». В 1990 году на конференции «Демократической платформы КПСС» выступил с разоблачениями деятельности КГБ, что принесло ему бешеный успех и популярность в рядах «демократов».
Многочисленные интервью, данные изданиям разного толка вывели, наконец, руководство из себя: Калугин был лишен звания и наград. Впрочем, после путча 1991 года Ельцин вернул Калугину и генеральские погоны, и награды. В 1992 году Калугин получил вид на жительство в США. За океаном он издал несколько книг, «разоблачающих» деятельность КГБ, дал множество интервью. Его высказывания и публикации стали причиной раскрытия многих людей, работавших на нашу разведку. Наконец, в 2002 году Московский городской суд заочно признал Калугина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам строгого режима.
Относительно того, виновен Калугин или нет, и по сей день идут дискуссии. Журналисты изданий либерального толка не раз озвучивали мнение, что Калугин на самом деле стал жертвой обычной мести за свои разоблачительные высказывания.
Тем не менее специалисты в области разведки приводят вполне убедительные доказательства того, что Калугин был завербован ЦРУ еще во время своей самой первой, «ознакомительной» командировки в США. Агент «Кук», «завербованный» Калугиным, по этой версии, не более, чем часть операции, проведенной ЦРУ для более быстрого продвижения своего человека в КГБ.
Более чем странная гибель Ларка в ходе операции, которую проводил Калугин, тоже вполне укладывается в эту версию. В своей книге «Анатомия предательства: «Суперкрот» ЦРУ в КГБ» полковник КГБ А. Соколов подробно рассматривает многие другие эпизоды провалов наших агентов за границей, к которым так или иначе причастен Калугин. По глубокому убеждению Соколова, именно Калугин «сдал» американской контрразведке сотрудника АНБ США Роберта Липку, который 10 лет работал на нашу разведку. На совести Калугина и шифровальщик штаба подводного флота Джон Уокер, сотрудничавший с КГБ. Еще одной жертвой Калугина стал полковник армии США Джордж Трофимофф, передававший советской стороне важную информацию.
Наконец, уже в 2001 году Калугин дал одной из газет США интервью по поводу раскрытия агента ФБР Ханссена, сотрудничавшего с нашими спецслужбами, назвал двух наших дипломатов – Торопова и Третьякова – разведчиками. Это было сочтено раскрытием гостайны, и Калугин получил свой заочный приговор.