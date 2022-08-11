Джастин Тимберлейк выпустил автобиографию

В автобиографии «Прошлое: то, что я не вижу перед собой» 41-летний Джастин Тимберлейк признался:

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

- Жена сейчас другой человек, если сравнивать с той Джесс, которую я встретил в клубе. Я наблюдаю, как меняется моя жена, ее тело…

Во время нынешнего отдыха на яхте у берегов Сардинии у певца была отличная возможность изучить сегодняшнее состояние тела 40-летней Джессики Бил («Перл Харбор») во всех подробностях - женщина либо загорала в откровенном бикини, либо щеголяла стройными ножками в коротеньких шортах.

В октябре пара отметит десятую годовщину своего брака, который не раз трещал по швам. Журнал US Weekly даже составил донжуанский список любвеобильного Тимберлейка. В марте 2011-го они с Джессикой вообще расстались, когда в прессе появились откровения некой официантки, с которой Джастин взасос целовался уже через 15 минут после знакомства.

В декабре 2019-го Тимберлейк был вынужден публично извиняться за свои шашни с партнершей по фильму «Палмер» Алишией Вейнрайт.

- Я вел себя неподобающим образом. Слишком много выпил, - объяснил Джастин.

К счастью, брак скрепило рождение сыновей Сайласа и Финеаса.