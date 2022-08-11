Жуков рассказал об истерии фанатов «Ласкового мая» на концертах группы

Поведение зрителей на выступлениях музыкального коллектива «Ласковый май» было настолько сумасшедшим, что даже не хватало сотрудников охраны. Об этом вспоминает известный российский исполнитель Сергей Жуков в документальной киноленте «Моя правда. Золото и проклятие “Ласкового мая”».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Музыкант подчеркнул, что девушки «сходили с ума» на концертах ушедшего из жизни исполнителя хита «Белые розы» Юрия Шатунова. По его рассказам, сотрудники охраны не справлялись со своей работой из-за огромного количества слушателей.

“Это была истерия. Ломали стулья, сносили звуковую аппаратуру. Просто я не знаю что творилось”,

— рассказал фронтмен музыкального коллектива «Руки Вверх!».